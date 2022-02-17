全面战争战锤3进游戏闪退怎么办 游戏闪退怎么处理

全面战争战锤3游戏已经再steam上发售了，不少玩家都在第一时间购买了游戏，不过有些玩家进入游戏却出现了闪退的情况，下面就为大家分享全面战争战锤3游戏闪退处理方法。
很多小伙伴在游戏中遇到了：招募事务官、招募领主以及自定义战斗闪退的情况，在领主或事务官界面点击了保存人物也有可能触发这一恶性Bug，解决方法如下。
解决方法
找到C：/users/administrator/appdata/roaming/the creative assembly/totalwar warhammer3/saved_characters文件夹，把里面的文件删了就能正常游戏了。
如果找不到存档文件，在我的文档里搜索【roaming】就能被隐藏的文件夹了。
吸血鬼幸存者游戏中武器种类有很多，每一种武器的用法和强度都不同，那么吸血鬼幸存者武器怎么搭配？一起来看看吧。吸血鬼幸存者武器搭配推荐武器进化配方鞭子+黑心=吸血鞭蓝色魔杖+冷却红皮书=魔法机关枪击退炮大蒜+红心=回血黑圈匕首+手套=单向开路机关枪斧子+烛台=外圈刮镰刀十字架+四叶草=回旋剑圣经+黄色
暖雪无限贯日流使血液中一种强力的流派，成型后伤害非常高，用来打狂雪难度也很不错，下面就为大家分享暖雪无限贯日流玩法。暖雪无限贯日流玩法分享可以看看伤害和cd(3秒一次回剑，持续5秒。还配合机关的回剑加盾)一、核心策略，完全不需要考虑回怒气，堆极限输出+减收剑cd(800魂买减20%cd，买2次，再把
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足球经理2022游戏中每个球员的定位都不同，并且调整起来非常麻烦，不少玩家不知道球员定位怎么修改，下面就为大家介绍一下。足球经理2022球员定位修改方法1.职员-职责-转会与合同-向俱乐部推荐，设置推荐球员时，列入转会名单并将球员定位为“弃用球员”。2.批量选择球员，选择向俱乐部推荐(注意是批量选择
全面战争战锤3魔法之风是游戏中的重要机制，会根据玩家所在地区魔法之风的强度而有所增减，那么全面战争战锤3魔法之风怎么使用？一起来看看吧。全面战争战锤3魔法之风介绍军队现在将有一个可变动的魔法之风后备池，根据他们所在地区魔法之风的强度而有所增减。例如：一支基础的游戏早期军队开始时拥有50点储备魔法。若
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消逝的光芒2游戏中的救援任务有很多种，都是随机的，不少玩家不清楚救援任务该怎么完成，下面就为大家分享消逝的光芒2救援任务攻略。消逝的光芒2救援任务任务攻略(1)遇到追击土匪，可以提前准备一根长矛或者几把飞刀或者弓驽，直接远程攻击打掉就行。(2)遇到吊死治安者的事件，可以用飞刀直接把绳子给切下来。(3
怪物猎人崛起重弩是游戏中的一把远程武器，用起来非常笨重但是持续输出能力很强，还能够根据不同的地然改变子弹类型，下面就为大家分享怪物猎人崛起重弩的玩法。怪物猎人崛起重弩玩法分享独特基本属性一共7种：偏移、后坐力、填装、强化零件、子弹、扩散弹发射类型以及特殊弹药。偏移，是实实在在的子弹乱飘，需要调整为无