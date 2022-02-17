全面战争战锤3进游戏闪退怎么办 游戏闪退怎么处理

2022-02-18 09:18:58 来源：互联网 编辑：佚名

全面战争战锤3游戏已经再steam上发售了，不少玩家都在第一时间购买了游戏，不过有些玩家进入游戏却出现了闪退的情况，下面就为大家分享全面战争战锤3游戏闪退处理方法。

全面战争战锤3闪退解决方法

很多小伙伴在游戏中遇到了：招募事务官、招募领主以及自定义战斗闪退的情况，在领主或事务官界面点击了保存人物也有可能触发这一恶性Bug，解决方法如下。

解决方法

找到C：/users/administrator/appdata/roaming/the creative assembly/totalwar warhammer3/saved_characters文件夹，把里面的文件删了就能正常游戏了。

如果找不到存档文件，在我的文档里搜索【roaming】就能被隐藏的文件夹了。