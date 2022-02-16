吸血鬼幸存者什么武器好用 武器怎么进化

2022-02-17 09:33:13 来源：互联网 编辑：佚名

吸血鬼幸存者游戏中武器种类有很多，每一种武器的用法和强度都不同，那么吸血鬼幸存者武器怎么搭配？一起来看看吧。

吸血鬼幸存者武器搭配推荐

武器进化配方

鞭子+黑心=吸血鞭

蓝色魔杖+冷却红皮书=魔法机关枪击退炮

大蒜+红心=回血黑圈

匕首+手套=单向开路机关枪

斧子+烛台=外圈刮镰刀

十字架+四叶草=回旋剑

圣经+黄色叉骨=护体圆圈

火焰杖+叶子=扇形火球

圣水+磁铁球=大瓶圣水

闪电戒指+复制戒指(蓝戒指Duplicator)=更多闪电

白鸟+黑鸟=彩虹鸟

武器搭配

续航保命组合：吸血鞭+圣水+圣经。

这是我不管玩哪张地图都会选的组合，一圈书+满地圣水非精英怪物不可能接近，再加上吸血鞭提高容错率是万无一失的搭配。

AOE输出主力：彩虹鸽+斧子/十字架/棱镜。

棱镜是非进化武器中最强的武器，在还没升级天赋之前是最适合拿的武器。

在进化之前，十字架比斧子输出高并且有更多的AOE，进化之后十字架则变成了输出武器中最弱的一个，反而斧子进化之后成为后期DPS第二高的武器，可以二选一也可以都拿。

黑白鸟是所有武器中最强的，但对于还没将所有天赋升满的玩家很难撑到将十六级的非瞄准类武器造出来，所以前期可以用十字架+斧子替代。

辅助武器：魔杖/护盾草(有黄点的草)。

魔杖在前中期特别好用，击退最靠近自己的敌人提高了许多容错率，但后期要搭配其他强力武器。

护盾草对于没有升级属性的前期玩家来说很有用，经常可以在关键时刻保命。

不推荐武器：大蒜、火焰杖、匕首、紫色清场球、闪电戒指。

大蒜、匕首对于前期玩家十分有用，举着大蒜可以直接往蝙蝠堆里冲获取大量经验，匕首在满级或者进化之后可以成为苟活地开路利器，但在20分钟后这两样武器输出乏力，输出和回血完全不够看。

火焰杖在进化前很差劲，单体伤害缺乏穿透，进化后输出也只是单向扇形的，比起其他AOE进化武器范围是火焰杖不被推荐的原因。

清场球就更不用说了，过久的CD，会被浪费的经验，完全不推荐。

闪电戒指在新版本可以进化了，但是使用起来感觉很一般，进化后也只是劈更多道闪电而已，造成的伤害也甚至没有火焰杖进化后的伤害高，但赛后忘了看数据了不知道DPS，个人主观不推荐。

可以考虑搭配：鞭子+圣水+圣经+斧子+十字架/护盾草+魔杖/彩虹鸟。

被动打配：黑心+磁铁球+黄色骨叉+烛台+四叶草+红皮书(不管做不做彩虹鸟都这么打配被动，如果在图书馆卡出第七个红皮书的被动可以考虑多选一个经验皇冠胡或者复活蛋糕)。

升级优先顺序

鞭子>圣水>圣经>斧子>十字架>魔杖>黑白双鸟。