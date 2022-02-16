暖雪无限贯日流怎么玩 无限贯日流圣物怎么搭配

2022-02-17 09:25:49 来源：互联网 编辑：佚名

暖雪无限贯日流使血液中一种强力的流派，成型后伤害非常高，用来打狂雪难度也很不错，下面就为大家分享暖雪无限贯日流玩法。

暖雪无限贯日流玩法分享

可以看看伤害和cd(3秒一次回剑，持续5秒。还配合机关的回剑加盾)

一、核心策略，完全不需要考虑回怒气，堆极限输出+减收剑cd(800魂买减20%cd，买2次，再把秘籍的减10%cd的买了，基本就可以无限贯日)实在脸不好，也能刷个青龙之魂放4号位，好像能减24%的cd

二、圣物选择，视频中【1号位：机关外壳】 【2号位：凤凰之心】【3号位：动力核心】【4号位：珍珠】。4号位一直没有合适的，我就随便放了，4号位如果有憎恶之心，那就完美了。

1号位可以换灵玉，输出会更高，不过我完全放弃回怒了，且我几乎可以无限回剑触发机关外壳的护盾，所以考虑了一下，还是用机关外壳的护盾增加点容错。