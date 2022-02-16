足球经理2022球场攻势是什么 球场攻势有什么用

2022-02-17 09:22:37 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022球场攻势是游戏中重要的系统，攻势能决定玩家比赛的结果，那么足球经理2022球场攻势怎么判断？下面就为大家介绍一下。

足球经理2022球场攻势介绍

传球成功率不直接体现敌我的攻势，对面传球80%几你传球90%+照样对面威胁球比你多的情况经常存在。但是传球成功率的变化很值得研究，特别是随着比赛时间的推移，传球成功率的样本基数越来越大，成功率发生变化需要的成功或者失误数越来越多，每1%的变动都会体现出场面的变化，超过2%的基本都是比赛转折点。

简单总结一下几种情况：对手传球成功率提升了，特别是场面均势或者对方已经获得比分领先，很可能是对方放慢节奏主动降低心态，这个时候如果刚好你又有体能优势可以考虑利用对方的主动收缩打一波进攻，搏一搏进球或者给对方表现分予以压制。

对方成功率提升，但是比分还落后，那很有可能是对方觉得对攻也没压过你打算靠反击偷袭或者保存体能趁你势头下来再反攻，这个时候处于进攻态势可以改回攻守平衡缓一缓，已经是攻守平衡的话倒可以再攻一攻，你不是连我的攻守平衡都顶不住，那我不妨加大力度再进一个球摧毁你的斗志。

也别想着反扑我了。对方成功率下降，比分均势或者领先，注意时间点，是不是体能下滑导致的，如果是，说明这是一个趁虚而入反攻的转折点。

对方成功率下降，比分落后，不管什么时间点都一样，这是对方要跟你玩命展开赌博式攻击了。