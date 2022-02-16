全面战争战锤3魔法之风有什么用 魔法之风效果有哪些

2022-02-16 09:24:08 来源：互联网 编辑：佚名

全面战争战锤3魔法之风是游戏中的重要机制，会根据玩家所在地区魔法之风的强度而有所增减，那么全面战争战锤3魔法之风怎么使用？一起来看看吧。

全面战争战锤3魔法之风介绍

军队现在将有一个可变动的魔法之风后备池，根据他们所在地区魔法之风的强度而有所增减。例如：

一支基础的游戏早期军队开始时拥有50点储备魔法。若是处在魔法之风和煦的地方，每回合会获得0点的储备魔法。若是没有特殊情况，其状态就会保持不变。

同一支军队若是步入了魔法之风平静的地区，就会每回合减少10点魔法储备。下回合开始时，该部队就会有40点魔法储备，若是继续停留在该地区，魔法储备就会继续减少。如果是一支恶魔派系的军队，那么最终会获得削弱效果，而魔法储备增加的话情况则正好相反。稍后我们会详细介绍这一点。

当这支军队再次移动，大概是在跑马拉松吧，军队进入一个新的区域，这一次的地区魔法之风强烈，每回合增加5点魔法储备。

军队还可以采用传导姿态，会进一步增加15点，若是有一位拥有魔法储备技能的英雄加入，每当储备增加时，额外增加20%的收益。在接下来的回合中，它的总加成是22点，如果军队最终停止移动，它将在接下来的几个回合中会达到上限100点。