艾尔登法环有哪些属性 属性一共有几种

2022-02-16 09:13:26 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中一共有八种属性，没一种属性对应的数值都不同，不少玩家不清楚每种属性的作用，下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环属性介绍

活力无疑是增加HP;

除了增加FP之外，专注力也应该会增加法术的记忆空间，不过可能是由于测试版的原因，升级界面没有信息。

耐力是提高人的精力，能量棒是人运动的基础。但是攻击和碾压跑的时候会消耗能量条。如果是新玩家，建议点一些增加容错。

力量、灵巧、智慧和信念是魂系中常见攻击的四个属性。通常在角色形成之前，根据合适的武器，游戏体验会比四个平均分好很多。

更特别的是，这一代实力会增加装备重量上限。在旧游戏中，重量从来没有和攻击属性捆绑在一起，这意味着李晶战士可能是纯近战玩家的首选。

感应类似魂3的运气，主要增加丢宝率和一些特殊武器和DEBUFF的加成。但是这个属性在老作品中经常被称为“报废点”，目前beta版本中已知的功能并不是很重要。