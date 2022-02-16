消逝的光芒2救援任务怎么做 土匪怎么打

2022-02-16 09:07:57 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2游戏中的救援任务有很多种，都是随机的，不少玩家不清楚救援任务该怎么完成，下面就为大家分享消逝的光芒2救援任务攻略。

消逝的光芒2救援任务任务攻略

(1)遇到追击土匪，可以提前准备一根长矛或者几把飞刀或者弓驽，直接远程攻击打掉就行。

(2)遇到吊死治安者的事件，可以用飞刀直接把绳子给切下来。

(3)带有警报器的敌人，在发警报的时候攻击一下就可以打断警报，如果不打断，那么附近会立刻刷出3-5个同阵营的敌人，刷新的数量，根据难度变化。

(4)夜间出现在屋顶，要变异的npc，如果他旁边有任意一种僵尸碰到他，也会立刻使其挂掉，导致任务失败。

(5)5级飞刀，可以在敌人四级以及四级之前打头一下致死，可以在夜间不停到处跑来刷嚎叫者。(罕见感染者掉落物)