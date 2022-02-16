怪物猎人崛起重弩怎么玩 重弩用什么子弹

2022-02-16 09:05:21 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人崛起重弩是游戏中的一把远程武器，用起来非常笨重但是持续输出能力很强，还能够根据不同的地然改变子弹类型，下面就为大家分享怪物猎人崛起重弩的玩法。

怪物猎人崛起重弩玩法分享

独特基本属性

一共7种：偏移、后坐力、填装、强化零件、子弹、扩散弹发射类型以及特殊弹药。

偏移，是实实在在的子弹乱飘，需要调整为无。

后坐力，可以理解为攻击后的多余动作，越大就越久，大多数弹药需要调整为小。

填装，换弹的速度。调整为快速即可。

这3个技能都可以通过3种1级珠子进行修正：分别为点射珠、早填珠、抑反珠。

强化零件有两种：分别为盾牌和强力枪管。

盾牌在手持武器的时候，不进行射击，拥有自动防御，在这一作中，不是很推荐这个盾牌。

强力枪管，增加约为12%的武器攻击力，多数情况选择强力枪管。

扩散发射类型

曲射型与水平型

简单的说明，曲射型就是迫击炮，水平型就像正常子弹一样发射。

特殊弹药

机关龙弹和狙击龙弹

机关龙弹的基础伤害很高，开荒与特定场合可以使用。

狙击龙弹的后摇太长，伤害也没有机关龙弹高，在瞄准的时候也无法使用翔虫技能，建议狩猎过程中尽量少使用。

武器可以射击的子弹在加工店，装备详情可以查看，有详细的数据，也有走装、走射以及单发自动填装。

这一作的重弩除了散弹需要走射，其他弹药没有特殊需求走射。

子弹的具体效果在修炼场左下角有提示。

我这直说几个特殊一点的子弹

放散弹，子弹飞行一小段距离，爆炸开，自动锁定弱点，在多个怪物站一起时，可以同时命中全部单位，但是伤害很低，属于娱乐弹种。

回复弹、鬼人弹、硬化弹 都是强化队友的子弹。

龙击弹会击飞队友，而且有前摇动作，但是单发伤害巨大，在怪物倒地、睡眠、麻痹、御龙未乘骑时使用。

子弹按住射击不放，可以蓄力，蓄力满后，这枚子弹可以造成约1.8倍的伤害。配合龙击弹使用效果极佳。

后坐力与填装速度一般只需要看自己主要输出弹药即可。记得设置调节和道具个人组合哦。

替换技

我们先说一下重弩的6个替换技和铁丝虫技

近身攻击与冲撞攻击

近身攻击，也叫枪托攻击，可以造成眩晕值，在自定义弩炮中装备盾牌时，攻击的时候同样可以防御攻击。

冲撞攻击，我也叫铁山靠，同样可以造成眩晕值，不会因为伤害后仰和击飞，并且拥有减伤效果，即使他文本写着受到的伤害很高，这个就是所谓的霸体。

这两个技能一般都不会拿去打眩晕，更多是作为功能性使用，我更推荐冲撞攻击，近身攻击在没有盾牌的情况下很容易被打断，这个版本的重弩不需要盾牌作为防御手段，强化零件还是选择强力枪管。两个技能都可以通过其他手段取消后摇。

机关狙击龙弹与恢复机关狙击龙弹

这个没什么好说的，机关龙弹可以用恢复这个，回血效率很客观，基本够你回两条命了，狙击龙弹就不要想了。这个技能没什么好说的，机关龙弹可以用，狙击龙弹想都别想。

铁丝虫技：反制射击与反制蓄力

两个技能都是防御一段伤害，如果攻击有多段，就会被打断后续的效果。

反制射击在防御成功后，装填一枚拥有御龙值且伤害不俗的子弹，无法蓄力和移动，射击完后，后跳一段距离。

反制蓄力在防御成功后，拥有一个加成时间大约为40S，不收枪不挨打都不会消失的BUFF，加强版集中，蓄力速度快的飞起，龙击弹狂喜。

两个各有优劣，反制射击需要消耗两个翔虫，如果没有捡翔虫，冷却时间异常的久，但是胜在有御龙子弹。反制蓄力仅消耗一个翔虫，没有捡翔虫影响也不会特别打，但是不能御龙。

这个可以按个人喜欢选择

第二个铁丝虫技，任意行

因为除了散弹都不需要走射，这个时候调整身位，就靠这个，并且可以衔接铁山靠或者是近身攻击停在固定的位置或者取消后摇，没有办法出手就停下，而铁山靠和近身攻击可以通过射击、装填、小滑步、铁丝虫技取消后摇。

重弩的小滑步，只能用于左右，前后只能是翻滚。

玩法思路

由于有铁丝虫技的滑行与防御，我们不选择盾牌，装上了强力枪管。

在武器射击无法移动时，通过左右滑步躲避判定范围较小的攻击，滑行用于脱离大范围攻击，铁山靠用于没有翔虫且小滑步躲不开攻击的情况，虫反用于规避固定的招式，比如开局怒吼，以及一些怪的单段伤害攻击。绝大多数子弹不选择每次都蓄力后射击，即便是反制蓄力防御成功的BUFF也不推荐这么射击，蓄力大多数作用于通常弹、散弹、属性弹打不到弱点的情况下蓄力，等怪物转身后射击弱点。贯通弹只要能穿过弱点就可以一直射。

相对特殊的是散弹，散弹需要选择可以走射的，方便微调身位，如果站立射击，使用滑行，很容易把自己送出射击范围。需要善加使用反制射击造成御龙，撞墙倒地后，输出弱点部位。