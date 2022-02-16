怪物猎人崛起重弩怎么玩 重弩用什么子弹

怪物猎人崛起重弩是游戏中的一把远程武器，用起来非常笨重但是持续输出能力很强，还能够根据不同的地然改变子弹类型，下面就为大家分享怪物猎人崛起重弩的玩法。
独特基本属性
一共7种：偏移、后坐力、填装、强化零件、子弹、扩散弹发射类型以及特殊弹药。
偏移，是实实在在的子弹乱飘，需要调整为无。
后坐力，可以理解为攻击后的多余动作，越大就越久，大多数弹药需要调整为小。
填装，换弹的速度。调整为快速即可。
这3个技能都可以通过3种1级珠子进行修正：分别为点射珠、早填珠、抑反珠。
强化零件有两种：分别为盾牌和强力枪管。
盾牌在手持武器的时候，不进行射击，拥有自动防御，在这一作中，不是很推荐这个盾牌。
强力枪管，增加约为12%的武器攻击力，多数情况选择强力枪管。
扩散发射类型
曲射型与水平型
简单的说明，曲射型就是迫击炮，水平型就像正常子弹一样发射。
特殊弹药
机关龙弹和狙击龙弹
机关龙弹的基础伤害很高，开荒与特定场合可以使用。
狙击龙弹的后摇太长，伤害也没有机关龙弹高，在瞄准的时候也无法使用翔虫技能，建议狩猎过程中尽量少使用。
武器可以射击的子弹在加工店，装备详情可以查看，有详细的数据，也有走装、走射以及单发自动填装。
这一作的重弩除了散弹需要走射，其他弹药没有特殊需求走射。
子弹的具体效果在修炼场左下角有提示。
我这直说几个特殊一点的子弹
放散弹，子弹飞行一小段距离，爆炸开，自动锁定弱点，在多个怪物站一起时，可以同时命中全部单位，但是伤害很低，属于娱乐弹种。
回复弹、鬼人弹、硬化弹 都是强化队友的子弹。
龙击弹会击飞队友，而且有前摇动作，但是单发伤害巨大，在怪物倒地、睡眠、麻痹、御龙未乘骑时使用。
子弹按住射击不放，可以蓄力，蓄力满后，这枚子弹可以造成约1.8倍的伤害。配合龙击弹使用效果极佳。
后坐力与填装速度一般只需要看自己主要输出弹药即可。记得设置调节和道具个人组合哦。
替换技
我们先说一下重弩的6个替换技和铁丝虫技
近身攻击与冲撞攻击
近身攻击，也叫枪托攻击，可以造成眩晕值，在自定义弩炮中装备盾牌时，攻击的时候同样可以防御攻击。
冲撞攻击，我也叫铁山靠，同样可以造成眩晕值，不会因为伤害后仰和击飞，并且拥有减伤效果，即使他文本写着受到的伤害很高，这个就是所谓的霸体。
这两个技能一般都不会拿去打眩晕，更多是作为功能性使用，我更推荐冲撞攻击，近身攻击在没有盾牌的情况下很容易被打断，这个版本的重弩不需要盾牌作为防御手段，强化零件还是选择强力枪管。两个技能都可以通过其他手段取消后摇。
机关狙击龙弹与恢复机关狙击龙弹
这个没什么好说的，机关龙弹可以用恢复这个，回血效率很客观，基本够你回两条命了，狙击龙弹就不要想了。这个技能没什么好说的，机关龙弹可以用，狙击龙弹想都别想。
铁丝虫技：反制射击与反制蓄力
两个技能都是防御一段伤害，如果攻击有多段，就会被打断后续的效果。
反制射击在防御成功后，装填一枚拥有御龙值且伤害不俗的子弹，无法蓄力和移动，射击完后，后跳一段距离。
反制蓄力在防御成功后，拥有一个加成时间大约为40S，不收枪不挨打都不会消失的BUFF，加强版集中，蓄力速度快的飞起，龙击弹狂喜。
两个各有优劣，反制射击需要消耗两个翔虫，如果没有捡翔虫，冷却时间异常的久，但是胜在有御龙子弹。反制蓄力仅消耗一个翔虫，没有捡翔虫影响也不会特别打，但是不能御龙。
这个可以按个人喜欢选择
第二个铁丝虫技，任意行
因为除了散弹都不需要走射，这个时候调整身位，就靠这个，并且可以衔接铁山靠或者是近身攻击停在固定的位置或者取消后摇，没有办法出手就停下，而铁山靠和近身攻击可以通过射击、装填、小滑步、铁丝虫技取消后摇。
重弩的小滑步，只能用于左右，前后只能是翻滚。
玩法思路
由于有铁丝虫技的滑行与防御，我们不选择盾牌，装上了强力枪管。
在武器射击无法移动时，通过左右滑步躲避判定范围较小的攻击，滑行用于脱离大范围攻击，铁山靠用于没有翔虫且小滑步躲不开攻击的情况，虫反用于规避固定的招式，比如开局怒吼，以及一些怪的单段伤害攻击。绝大多数子弹不选择每次都蓄力后射击，即便是反制蓄力防御成功的BUFF也不推荐这么射击，蓄力大多数作用于通常弹、散弹、属性弹打不到弱点的情况下蓄力，等怪物转身后射击弱点。贯通弹只要能穿过弱点就可以一直射。
相对特殊的是散弹，散弹需要选择可以走射的，方便微调身位，如果站立射击，使用滑行，很容易把自己送出射击范围。需要善加使用反制射击造成御龙，撞墙倒地后，输出弱点部位。
全面战争战锤3魔法之风是游戏中的重要机制，会根据玩家所在地区魔法之风的强度而有所增减，那么全面战争战锤3魔法之风怎么使用？一起来看看吧。全面战争战锤3魔法之风介绍军队现在将有一个可变动的魔法之风后备池，根据他们所在地区魔法之风的强度而有所增减。例如：一支基础的游戏早期军队开始时拥有50点储备魔法。若
师父杨是游戏中的最终boss，攻击频率极高并且一出手就是一套连打，那么师父杨打不过怎么办，下面就为大家分享杨boss的打法。师父杨打法攻略1、杨本身一阶段攻击大部分上段，唯一一招下段使用前会突然后退一段距离，非常好分辨，注意一下就行。2、打杨初见推荐多闪避少格挡，二阶段经常出扫腿，不过只会在连招的最
艾尔登法环游戏中一共有八种属性，没一种属性对应的数值都不同，不少玩家不清楚每种属性的作用，下面就为大家介绍一下。艾尔登法环属性介绍活力无疑是增加HP;除了增加FP之外，专注力也应该会增加法术的记忆空间，不过可能是由于测试版的原因，升级界面没有信息。耐力是提高人的精力，能量棒是人运动的基础。但是攻击和
消逝的光芒2游戏中的救援任务有很多种，都是随机的，不少玩家不清楚救援任务该怎么完成，下面就为大家分享消逝的光芒2救援任务攻略。消逝的光芒2救援任务任务攻略(1)遇到追击土匪，可以提前准备一根长矛或者几把飞刀或者弓驽，直接远程攻击打掉就行。(2)遇到吊死治安者的事件，可以用飞刀直接把绳子给切下来。(3
怪物猎人崛起重弩是游戏中的一把远程武器，用起来非常笨重但是持续输出能力很强，还能够根据不同的地然改变子弹类型，下面就为大家分享怪物猎人崛起重弩的玩法。怪物猎人崛起重弩玩法分享独特基本属性一共7种：偏移、后坐力、填装、强化零件、子弹、扩散弹发射类型以及特殊弹药。偏移，是实实在在的子弹乱飘，需要调整为无
怪物猎人崛起盾斧是游戏中上手难度很高的武器，不过盾斧打法多变伤害也很高，那么怪物猎人崛起盾斧前期开荒武器怎么选？一起来看看吧。怪物猎人崛起盾斧开荒玩法分享武器推荐矿石材料为主的目的是前期材料有限，可以更快的获取武器，等三星下位解锁后可以狩猎雷狼龙升级一次。接下来我们来看看防具，前期防具下位没有攻击手
宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵是游戏中很受欢迎的宝可梦，不少玩家不知道艾路雷朵怎么获得？下面就为大家分享宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵获取方法。宝可梦阿尔宙斯刷艾路雷朵方法首先先站在入口左侧这块岩石上。接着飞起来后快速按Y，+，+。也就是重复急降，关掉坐骑，打开坐骑，这三个动作。上到顶楼后，在进神殿前存档。
消逝的光芒2玩家升级能进一步解锁更强的技能，游戏中有多种刷经验方法，那么消逝的光芒2怎么快速刷经验？下面就为大家介绍一下。消逝的光芒2经验速刷攻略首先我们要先把点打出来，目标位置在桦树风车的位置。再来我们的道具要准备一下，飞刀跟带属武器尤佳，飞刀的部分用废料就可以合成出来，初期远距离最好拉怪的道具，
失落的方舟奶妈是队伍中必不可少的职业，能够为队伍回血提高续航能力，那么失落的方舟奶妈竖琴流怎么玩？下面就为大家介绍一下。失落的方舟奶妈竖琴流玩法介绍主迅速副专长铭刻优先凑齐奶妈三要素：救赎，重甲，觉醒第四条铭刻可选择：专业医生/以太生成/攻击要害(43奶妈即可，由于不能带车，成本过高会导致入不敷出)
师父游戏中有多种战斗招式，每一种招式的用法都不同，其中闪避格挡是游戏中非常实用的招式，那么师父闪避怎么按？一起来看看吧。师父格挡闪避使用方法1.格挡闪避格挡闪避是最常用的一种闪避，按住空格进入防御状态，再按S就是下闪，AD是侧闪，W是上闪，分别对应上路，中路和下路攻击，这种闪避在多人混战或者BOSS