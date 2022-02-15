消逝的光芒2足球图纸怎么获得 足球彩蛋在哪里

消逝的光芒2游戏中有很多彩蛋，不少彩蛋需要玩家完成前置条件才能触发，其中有个足球彩蛋非常有趣，下面就为大家分享消逝的光芒2足球彩蛋触发方法。
首先来到旧维勒多的三一，进入下图位置的足球场。在球场中找到足球并把它踢到球门里，接着用快速旅行功能离开此处，再返回足球场继续踢球，重复这一步骤9次。
将足球踢进球门9次后，会刷出一个僵尸。这个僵尸出现后会原地尬舞，跳完之后就会向我们发动攻击。直接把它干掉，然后球门那里会出现一个箱子，打开即可获得武器蓝图“快乐地团结在一起——大家都可以玩!”。
“快乐地团结在一起——大家都可以玩!”是罕见投掷物的图纸(就是足球)，打开制作菜单，消耗369个废料就能制作。
怪物猎人崛起盾斧是游戏中上手难度很高的武器，不过盾斧打法多变伤害也很高，那么怪物猎人崛起盾斧前期开荒武器怎么选？一起来看看吧。怪物猎人崛起盾斧开荒玩法分享武器推荐矿石材料为主的目的是前期材料有限，可以更快的获取武器，等三星下位解锁后可以狩猎雷狼龙升级一次。接下来我们来看看防具，前期防具下位没有攻击手
宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵是游戏中很受欢迎的宝可梦，不少玩家不知道艾路雷朵怎么获得？下面就为大家分享宝可梦传说阿尔宙斯艾路雷朵获取方法。宝可梦阿尔宙斯刷艾路雷朵方法首先先站在入口左侧这块岩石上。接着飞起来后快速按Y，+，+。也就是重复急降，关掉坐骑，打开坐骑，这三个动作。上到顶楼后，在进神殿前存档。
消逝的光芒2玩家升级能进一步解锁更强的技能，游戏中有多种刷经验方法，那么消逝的光芒2怎么快速刷经验？下面就为大家介绍一下。消逝的光芒2经验速刷攻略首先我们要先把点打出来，目标位置在桦树风车的位置。再来我们的道具要准备一下，飞刀跟带属武器尤佳，飞刀的部分用废料就可以合成出来，初期远距离最好拉怪的道具，
失落的方舟奶妈是队伍中必不可少的职业，能够为队伍回血提高续航能力，那么失落的方舟奶妈竖琴流怎么玩？下面就为大家介绍一下。失落的方舟奶妈竖琴流玩法介绍主迅速副专长铭刻优先凑齐奶妈三要素：救赎，重甲，觉醒第四条铭刻可选择：专业医生/以太生成/攻击要害(43奶妈即可，由于不能带车，成本过高会导致入不敷出)
师父游戏中有多种战斗招式，每一种招式的用法都不同，其中闪避格挡是游戏中非常实用的招式，那么师父闪避怎么按？一起来看看吧。师父格挡闪避使用方法1.格挡闪避格挡闪避是最常用的一种闪避，按住空格进入防御状态，再按S就是下闪，AD是侧闪，W是上闪，分别对应上路，中路和下路攻击，这种闪避在多人混战或者BOSS
消逝的光芒2不少玩家进入游戏读档都出现了无限死亡的bug，但是又舍不得删档重开，那么消逝的光芒2读档无限死亡bug怎么解决？一起来看看吧。消逝的光芒2无限死亡bug处理方法很多小伙伴在游戏中遇到了无限死亡的bug，其实这个bug可以找一个好友来帮你解决。解决方法操作方法就是找朋友邀请你，然后秒踢。这
暖雪狂雪是游戏中的最高难度，在这个难度下敌人的伤害的血量都得到了大幅提升，需要玩家搭配不同的流派，下面就为大家分享暖雪狂雪难度七剑无影流的玩法。暖雪狂雪难度七剑无影流玩法开局金狼毛直接乱杀过图。神勇无惧来的比较早，选了霸者当武器，后边sl两次搞到不动如山直接起飞。须臾之沙补攻速移速，凝气草4加速怒气
师父游戏中的技能种类有很多，每一种技能的用法不同，那么师父中有哪些好用的技能？下面就为大家介绍一下。师父实用技能推荐首先技能永久解锁要解锁五次死了才不会消失，如果你技术不行那就反复刷第一关，经验值全点一个技能直到永久解锁，然后再打，如此循环，全解锁了信心满满进第二关也不是不行。个人总结，实用的技能就
消逝的光芒2游戏中玩家和玛雅对话能领到一个隐藏的支线任务，这个任务需要玩家找到玛雅母亲的音乐盒，下面就为大家分享消逝的光芒2玛雅任务攻略。消逝的光芒2玛雅任务攻略如果有支线做到一个叫玛雅的小孩，让你找她妈妈的音乐盒，是她妈妈唯一的遗物，找到之后虽然任务直接结束了。但千万别卖了，可以直接回集市，玛雅在
师父游戏中玩家可以使用键鼠来搓招，键鼠比起手柄出招会更加简单，不少玩家不知道键盘怎么出招，下面就为大家分享师父用键盘搓招方法。师父用键盘出招方法扫腿1.先按w再按s，再点右键。三步走。2.按s，再按w，再按s，最后点右键。四步走。(如果以上都不行,尝试点击时转动鼠标方向)。掌击将右键换成左键，余下同