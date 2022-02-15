消逝的光芒2足球图纸怎么获得 足球彩蛋在哪里

2022-02-15 09:28:06 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2游戏中有很多彩蛋，不少彩蛋需要玩家完成前置条件才能触发，其中有个足球彩蛋非常有趣，下面就为大家分享消逝的光芒2足球彩蛋触发方法。

消逝的光芒2足球彩蛋触发方法

首先来到旧维勒多的三一，进入下图位置的足球场。在球场中找到足球并把它踢到球门里，接着用快速旅行功能离开此处，再返回足球场继续踢球，重复这一步骤9次。

将足球踢进球门9次后，会刷出一个僵尸。这个僵尸出现后会原地尬舞，跳完之后就会向我们发动攻击。直接把它干掉，然后球门那里会出现一个箱子，打开即可获得武器蓝图“快乐地团结在一起——大家都可以玩!”。

“快乐地团结在一起——大家都可以玩!”是罕见投掷物的图纸(就是足球)，打开制作菜单，消耗369个废料就能制作。