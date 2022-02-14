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怪物猎人崛起盾斧开荒怎么玩 盾斧前期怎么配装

2022-02-15 09:21:34来源：互联网编辑：佚名

怪物猎人崛起盾斧是游戏中上手难度很高的武器，不过盾斧打法多变伤害也很高，那么怪物猎人崛起盾斧前期开荒武器怎么选？一起来看看吧。

QQ截图20220215091944.png

怪物猎人崛起盾斧开荒玩法分享

武器推荐矿石材料为主的目的是前期材料有限，可以更快的获取武器，等三星下位解锁后可以狩猎雷狼龙升级一次。

接下来我们来看看防具，前期防具下位没有攻击手势这个属性，另外炮术/防御性能/高速变形这类属性前期个人也不是很推荐，毕竟下位的东西基本都是过度装，为了保证整体属性上的提升收益，我们看看具体情况。

套装推荐

贪生怕死流：

哥特头，轰龙胸，哥特手，蛮颚龙腰，翼蛇龙脚/人鱼龙脚

(推荐理由：精灵加护+3的加持想随便猫车都难，防御力相对较高，耳塞+1，保证怪物吼叫被困时间短)

能手会心流：

雷狼龙头，轰龙胸，轰龙手，蛮颚龙腰，凤蝶脚

(推荐理由：力量解放配合看破，整体最大会心率25%，攻击+2，增加伤害整体收益，钝器能手+3，前期绿斩下伤害提高10%)

前期属性的提升收益看似很少，但其实还是挺多的，主要的收益来源也在于装备给予的属性上。下位过度较多，通过上面的搭配能够让新来的猎人们更好的了解属性搭配，老猎人可以直接随意。

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