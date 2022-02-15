消逝的光芒2战斗经验怎么刷 跑酷经验怎么刷

2022-02-15 09:12:51 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2玩家升级能进一步解锁更强的技能，游戏中有多种刷经验方法，那么消逝的光芒2怎么快速刷经验？下面就为大家介绍一下。

消逝的光芒2经验速刷攻略

首先我们要先把点打出来，目标位置在桦树风车的位置。

再来我们的道具要准备一下，飞刀跟带属武器尤佳，飞刀的部分用废料就可以合成出来，初期远距离最好拉怪的道具，再来带属性武器，有时会有暴击特写，但我们要的是全体的高伤害与效果，没有也没差，大概准备这两样后，开始简单的作战计划流程：

先看一下初始的跑酷与站战斗经验：

初始状态：跑酷大约5073点经验，战斗约6310点经验。

桦树风车这附近地图全貌)

第一-地形一定要熟悉

以免卡住挂掉，所以我先画个放大的简易图，这位置一共分做四区，一开始就前往蓝色，屋顶最外的位置。

往下看有一只狂嚎者，如果你自认勇猛可以下去敲他再爬上，否则就乖乖的在上面像我丢飞刀吧，记住要靠近一点才会触发他烙人，注意一下烙人的黄圈，差不多要满一圈时快跑，顺便触发追逐状态。

第二-战斗须知

开始往回跑，你看我的图片就是跑到，相连的通风口这个位置。

面相通风口爬出殭尸就死命的"猫"，这边开始会有殭尸不断出现，但是大约只有4~5只，所以K完，继续到刚刚的蓝色区块，持续再触发狂嚎着追逐状态，你可以慢慢杀刚刚的殭尸，让追逐状态维持，然后进行2级。

第三-撤退准备

到了2级开始难度提升，这时如果武器够力，可以继续厮杀，否则直接往安全区跑，注意我地图上的红色高低差围墙，不注意可能会卡死阵亡

然后跑到安全区，这时你可以喘口气，但要注意不要让追逐状态消失，补满紫外灯之后，以这边为据点继续砍殭尸，如果发现没有殭尸或剩1只时，快前往通风口出处，这边还是会有殭尸爬出，持续触发到3级。

第四-啃咬者战斗

到了3级，殭尸量会减少，回到通风口，爬出来的就不是一般的殭尸了，直接变成啃咬者，啃咬者威力很大，最好一爬出通风口就给他击杀。

刚爬出通风口的啃咬者很"娇嫩"，容易一击必杀，但如果第一时间杀不死，就往回跑，不然换你被一击必杀。

这时候你的夜间加成来到4倍，很肥的经验啊~，大约一小趟约2~300左右，而且你只要循环跑就OK了，真的没补品了睡个觉到白天，也安全很多。

看一下几分钟这样跑完。

跑酷6171点，大约上升1158点。

战斗升一级然后多785，大约190+785=975左右。

全程大约1X分钟很快，然后资源一堆。