失落的方舟奶妈竖琴流技能怎么点 竖琴流奶妈怎么配装

失落的方舟奶妈是队伍中必不可少的职业，能够为队伍回血提高续航能力，那么失落的方舟奶妈竖琴流怎么玩？下面就为大家介绍一下。
主迅速副专长
铭刻
优先凑齐奶妈三要素：救赎，重甲，觉醒
第四条铭刻可选择：专业医生/以太生成/攻击要害(43奶妈即可，由于不能带车，成本过高会导致入不敷出)
目前专业医生的成本太高，梦幻版本大量打瘫机制的出现且以太拾取范围的缩小，这里推荐上攻击要害，如果自身条件允许，可以将专业医生作为第五条铭刻
除竖琴外，其余技能的CD宝石。竖琴在召唤意志三脚架达到5级时具有14.5秒的持续时间，也就是说cd只有9s，依靠自身属性的减冷却即可达到无限续航，所以这里不需要依靠宝石减CD(烙印奏鸣曲的优先级为最后，其基础cd不是很长，且技能符文和竖琴搭配，可根据自身手感不带宝石)
生命六件套或情圣四件套+生命两件套
奶妈的盾值受生命值影响，现阶段选择生命套的会很多。up带的情圣4+生命2，有时候移动技能的刷新有奇效。
技能三脚架及符文
技能三脚架顺序按技能列表从上到下
烙印奏鸣曲：332，中瘫，僵直免疫，不长的cd且具有脱手追踪效果，旋律增强5级能够达到300%的能量获取。
风之乐章：212，常规辅助套盾技能，没什么好讲的。
音波震击：331，与常规的321不同，因为光辉音波三脚架的buff与天籁演奏buff冲突，且技能有范围限制，不如点出连环震击可以打出二次破坏。
爆裂激奏：111或121，这里推荐111，奶妈的反制技能释放很快且没有输出要求，很多时候需要奶妈去进行反制，范围增加可以提高容错率，免疫需要高熟练度。
狂热声波：112，高射速高频率中瘫僵直免疫技能，可以进行快速打瘫，5级旋律增强也可以达到300%的能量获取，但是射速低，需要打瘫的时候很难射完。
天籁演奏：111，核心技能，具有强大的增益buff，保持你的天籁在cd状态
律动竖琴：131，常规加点，比音弹更高的debuff覆盖率，而且能解放双手
守护演奏：112,在主迅速和减cd宝石的情况下，可以达到无限续航无须点减cd三脚架，且具有最高免疫效果。
在一些不需要反制的副本可以将反制换为光之狂想曲212，高减伤以及超长时间霸体是个很吃香的技能
技能释放及作战思路：
技能顺序：竖琴→天籁→守护演奏→烙印奏鸣曲
释放竖琴和天籁时注意boss攻击动作，两个技能的释放前摇很长且没有免疫加持，很容易被打断，这两个技能的有效命中率要比无脑释放收益来得高。
烙印奏鸣曲可以在竖琴后两个技能再释放，提前放可能会导致技能早结束而没有触发审判效果(6秒内百分百的回蓝及15%的减CD)但是也不能看到断罪再释放，断罪审判有内置cd，300%的能量获取是迅速奶妈主要的能量来源。
风之乐章，它带着金丰富，技能范围很近，攻击boss获取能量比给队友上盾的难度要低得多，在给队友上盾的同时尽量打到boss，除非队友快寄了
音波震击的施法动作很长意味着霸体时间很长，把它当作一个免疫技能而不是输出技能。
爆裂激奏：反制技能，能量获取图一乐，尽量留好保证你的反制成功率，DPS不会为了反制而留技能。
狂热声波，在了解boss打瘫机制后，酌情释放，它是你的重要打瘫技能。
律动竖琴/天籁演奏，保证技能释放成功率且保持cd状态!保证技能释放成功率且保持cd状态!保证技能释放成功率且保持cd状态!
守护演奏，8秒的减伤+8s的盾，会让你减少治疗压力，尽量保持在cd状态。
作为奶妈，保护好你的队友以及提供buff加成，没有输出铭刻不要妄想打伤害，你一个技能只有几十万伤害，但是你的队友一个技能可以打出上千万，成功释放出天籁可能比你打10个技能的收益要高。救赎小夜曲尽量在一管能量的时候就放，提高你的救赎铭刻使用率，即使你的血量不需要吃血，但也可以站在奶阵里，提前使用回血次数结束奶阵，给队友进行快速回血。在需要进行反制的副本，可以选择长时间站在boss面前一个安全的距离等待反制，如果boss对你进行异常状态攻击，可以使用震击和守护或者移动技能进行抵抗，尽量不要被打倒。觉醒选择在队友爆发时释放让队友安心输出，或者留在危险时刻救场。
小tips：游戏的霸体分为：僵直免疫，被击免疫，状态免疫。优先级分为：状态免疫>眩晕，麻痹，禁锢等>被击免疫>击倒>僵直免疫>挨打后摇。熟悉boss的攻击方式以及你的技能特点，采取合理的技能抵抗。(所以这也是我带情圣卡的原因，移动技cd短会很好用)
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