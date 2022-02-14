暖雪狂雪难度七剑无影流怎么玩 七剑无影流好用吗

暖雪狂雪是游戏中的最高难度，在这个难度下敌人的伤害的血量都得到了大幅提升，需要玩家搭配不同的流派，下面就为大家分享暖雪狂雪难度七剑无影流的玩法。
开局金狼毛直接乱杀过图。
神勇无惧来的比较早，选了霸者当武器，后边sl两次搞到不动如山直接起飞。
须臾之沙补攻速移速，凝气草4加速怒气条(这次不会分不清凝气草和踏风草了)。
了解到之前须臾之沙有bug，但是这次流程并没有使用(听说今天更新修复了)。
美中不足的是全程没见到一个青钢，甚至紫色青钢的也没有，导致左键推图经常被大紫薯创翻，顺带一提这b游戏的击倒是真的搞人心态，并且青钢3位对于莽夫玩家(我自己)来说依赖性很强，只要用过就拿不下来。
七剑这种纯打物理伤害的流派，强度上限真的不如冰火电这些玩三色结晶的流派高。
体验上来说，虎大舅打起来刮痧，但是他打我也是刮痧，三分钟左右做掉，龙帝反而不如大舅硬，算上跳阶段时间打了不到一分钟。
特意没选走火入魔，体验一下没有走火的原本伤害是多少，事实证明七剑没有走火的输出并不低。
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