怪物猎人崛起片手剑开荒怎么玩 片手剑搭配什么装备

2022-02-14 09:09:46 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人崛起片手剑是一把比较均衡的武器，可攻可守非常适合新书玩家，在前期开荒的时候很好用，那么怪物猎人崛起片手剑新手怎么玩？一起来看看吧。

怪物猎人崛起片手剑开荒攻略

武器方面推荐这把以矿石材料为主的武器，前期过度慢慢做上来不是很费劲，辉龙石下位出处较少，可以选择去熔岩洞挖矿获取。长绿斩的加持，140攻击中等偏高，会心率0%，相对其他武器又不费事又划算。

由于都是过度装，推荐只推荐这把武器，防具方面的搭配与前期双刀的配装有些类似，唯一的区别是单手剑不需要考虑耐耗的相关问题，只要考虑会心>攻击>防御，我们来看看具体防具方面的推荐。

套装推荐

贪生怕死流：

哥特头，迅龙胸/轰龙胸，哥特手，蛮颚龙腰，人鱼龙脚

(推荐理由：精灵加护+3，基本不会动不动就猫车的节奏，防具整体防御力较高，耳塞+1可以降低被控时间，配合钝器能手+1和攻击+2的加持，稍微提高了些伤害)

看破能手流

雷狼龙头，轰龙胸，轰龙手，毒蛛腰，凤蝶脚

(推荐理由：配合力量解放的发动效果，整体会心率高达30%，钝器能手+3，绿斩下提高10%伤害)

攻击能手流

土砂龙头，轰龙胸，轰龙手，蛮颚龙腰，铸铁脚

(推荐理由：钝器能手+3，绿斩下提高10%伤害，攻击+4，提高整体攻击力5%，攻击力+7)

前期属性的提升收益看似很少，但其实还是挺多的，主要的收益来源也在于装备给予的属性上。下位过度较多，通过上面的搭配能够让新来的猎人们更好的了解属性搭配，老猎人可以直接随意。