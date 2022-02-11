师父技能怎么加点 新手点什么技能

2022-02-14 09:02:07 来源：互联网 编辑：佚名

师父游戏中的技能种类有很多，每一种技能的用法不同，那么师父中有哪些好用的技能？下面就为大家介绍一下。

师父实用技能推荐

首先技能永久解锁要解锁五次死了才不会消失，如果你技术不行那就反复刷第一关，经验值全点一个技能直到永久解锁，然后再打，如此循环，全解锁了信心满满进第二关也不是不行。

个人总结，实用的技能就那几个，自带的免费技能：上下L，Y(扫堂腿把敌人打到的)

上下，X(推掌，给敌人推出去的，这个技能运气好给敌人推墙上掉血，推不到墙上也能推远，缓解被围殴的压力)

xxxxx连按，不必多说，有时候花里胡哨的连招打boss战失误可能就害你白长几岁。

实用收费技能：

环境专精RB(快速投掷附近道具，凳子，瓶子，棍子，棍子一般不扔哈，其他都非常有用也很炫酷)

奔跑+Y(飞铲，战斗没开始抢先手的技能，不用傻傻跑过去，有几率丢失先手判定，先手可以秒杀杂鱼，而且这是个下段，杂鱼吃下段很多)

上上Y(突进技能，上上Y加xxxxx就是一套，飞铲是打之前放然后开打，这个上上Y是打起来放，你打死一个杂鱼可以按上上y快速切换到另一个杂鱼，要是傻傻跑过去可能会挨拳头，你防住了也是断节奏)。

在敌人被推走时点Y扫倒(叫什么追击来着忘了，很好用，打精英杂鱼，先滑铲放倒，地上揍两拳抬起来，上下X推走，然后点Y追击再放倒，地上再追两拳，伤害不错。打boss就是戳眼，推，追击扫，地上追)。

还有被动技能武器专精，在下面要年轻时候学，也不错，推荐。

再说加点

加点就是在神坛互动那里加的点(前两关一共六个，一定别错过，后面觉得无所谓)

加点先点满增加专注(大招)槽的，再点恢复专注槽加快的。这样打boss容错率会低很多很多，能年轻一些进入下一关，而且平时打一些精英敌人也可以用，再次降低容错率。