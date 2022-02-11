消逝的光芒2玛雅任务怎么完成 音乐盒卖了怎么办

2022-02-11 09:24:40 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2游戏中玩家和玛雅对话能领到一个隐藏的支线任务，这个任务需要玩家找到玛雅母亲的音乐盒，下面就为大家分享消逝的光芒2玛雅任务攻略。

消逝的光芒2玛雅任务攻略

如果有支线做到一个叫玛雅的小孩，让你找她妈妈的音乐盒，是她妈妈唯一的遗物，找到之后虽然任务直接结束了。

但千万别卖了，可以直接回集市，玛雅在那哼歌，交谈会问你找到了吗。

很容易之前没注意直接贵重物品一键卖了，看着小女孩失望的语气很容易让人后悔，提醒还没做任务的玩家注意。

还有一些支线会被主线直接断掉，建议是接了直接做完，留着指不定剧情一推动就做不了了。