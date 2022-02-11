暖雪前期有哪些好用的圣物 前期圣物怎么选

2022-02-11 09:12:46 来源：互联网 编辑：佚名

暖雪在前期圣物非常重要，选择好的圣物能帮助玩家增加游戏体验，那么暖雪前期选那些圣物比较好？一起来看看吧。

暖雪前期圣物推荐

只能说这俩职业前期极度缺乏aoe，且高攻速，建议拿一些能触发aoe伤害的圣物，例如机关喷口墨火核心这类的，即便如此还是很可能暴毙，这职业堪称前期最难职业没有之一。

剑2：乌龟之魂，狼毛都行

火1：4号位火硝石，朱雀都行，4号位火硝石直接化身丢丢怪完全不用近身，从头轰到尾。

雷1：踏风草yyds，别的无论是引雷锁还是响雷石，伤害高归高，但是3号位踏风草能无缝收剑，出门直接快乐起飞。

冰2：建议破冰石出门，狼毛也行，破冰石通过破冰斩杀可以很轻松的通过猪关，到后面也很好用，狼毛就不说了，近战毕业圣物之一。

毒1：手残可以拿跌打草放4号位出门，根本不掉血，好的可以拿尸变断指，但是拿断指的话前期没有万毒尸身效率很低，毒2只建议拿断指，因为毒2上毒比毒1容易，所以断指有很可观的效果。

猪心也可以拿，赌一手凝气草，配合狂风基本上能无缝衔接怒气，这个流派就很需要下克上怒火中烧配合，伤害也很可观。

如果你觉得自己是个菜鸡的话，碰到机关外壳也可以拿，2号位外壳能保证你在绝大多数时间里有盾，极大降低战损，后期拿了走火之后也是防暴毙的神器。