暖雪伤害字幕叠加 怎么计算伤害

2022-02-11 09:08:45 来源：互联网 编辑：佚名

暖雪游戏中有多种流派，不同的流派想要提高伤害需要搭配各种圣物武器，那么暖雪如何计算伤害？下面就为大家介绍一下。

暖雪伤害计算方式

1.不同秘籍、圣物之间提供的增伤buff互相乘算。比如不动如山+30%攻击，神勇无惧+30%攻击。同时拥有时的攻击力为当前atk*1.3*1.3。

2.同一秘籍、圣物之间提供的多段增伤buff加算。比如魂多势众，每50魂1.25%的增伤，在有50*n的魂的情况下，增加的伤害为 原伤害*(1+n*1.25%)。同理，像狂热，愈演愈烈也是这么计算。

精炼圣物的攻击加成属于1类，也就是说每精炼一个圣物，就直接在你的攻击力面板上*2%(满天赋的情况)。

增伤buff分为两种类型，一种是直接增加攻击力(描述一般是增加攻击)，可以直接反应到面板上，通过mod是可以直接看到变化的，如走火入魔，神勇无惧等。

一种是增加最终伤害的(描述为伤害增加)，不反应到面板上，增加的是造成伤害时的伤害，如魂多势众，裸衣。有一些buff描述上是增加伤害，但是却是会增加面板的(比如近战范围内没有怪就增加飞剑伤害的，每杀一个人就叠一层4%伤害的)，不知道是不是描述错误。

老头的buff和其他buff之间应该也是乘算，就是不知道老头自己的buff之间是加算还是乘算，如果是乘算，那花钱买属性应该是比存钱攒魂多势众更赚的。

如果是加算，那两者相比计算就复杂了，不过买属性一般是不亏的，毕竟老头的机关一般会附带一些移速，攻速，防御之类的buff，这些是魂多势众无法提供的，所以该花钱的时候就花。

综上，增伤buff越多越好，后期即使是全攻击+5%的青铜技能，反映到面板上也是非常可观的。