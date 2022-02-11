消逝的光芒2治安者阵营奖励有哪些 生存者阵营奖励怎么获得

消逝的光芒2游戏中分为两个阵营，分别是生存着和治安者，玩家解锁的设施分给任意一个阵营即可获得奖励，下面就为大家介绍消逝的光芒2阵营奖励。
在本作中，玩家可以将设施(水塔及发电站)任意分配给治安者和生存者这两个派系其中之一。所选择的派系不同，获得的奖励也就不同。选择治安者可以解锁更多陷阱，使战斗更方便;选择生存者可以获得更多跑酷道具，跑酷时更加轻松。
派系奖励如下：
治安者
汽车陷阱：使用后，车辆会吸引附近的僵尸并爆炸，一次新消灭一群僵尸。
治安者弩炮：射速很快，可以很轻松地消灭掉僵尸。
电击陷阱：可以困住敌人并将其电死，还能用来挡路。
弩组合包：获得一把弩和一套用来制作元素弩箭的独特设计图。
燃烧瓶提灯：将其打碎后会形成一大片火海。
摆锤陷阱：可以快速清理大群敌人。
紫外线陷阱：在追逐战中很好用。既可以用来攻击僵尸，也可以用作备用紫外线灯。
生存者
气囊：借助气囊可以立刻跳过高墙。
降落背包：着陆时进行缓冲，让玩家更安全地达到地面。
生存者救助：在生存者势力范围内倒地后，附近的生存者会出现并将玩家拉起来。
通风口：改进后的通风口能够增加滑翔伞的机动性。
高级气囊：改进后的气囊，可以让玩家跳得更高。
双向滑索：改进后的滑索，能令玩家从低处向高处滑动。
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