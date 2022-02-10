消逝的光芒2市中心有哪些强力的武器 市中心区箱子怎么找

2022-02-10 09:19:55 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2在市中心区域中有不少好用装备，还有很多箱子可以获得，那么消逝的光芒2市中心装备怎么获得？一起来看看吧。

消逝的光芒2市中心武器和箱子获取方法

大概在地图最下面，全是水的位置好多箱子。

4个红点是抑制器箱子的位置，不需要开锁。

其他伞标的箱子需要开锁。

还有零零散散蓝色箱子带两个背包在房子上面就不标了。

另外伞标的箱子好像不出升级滑翔伞那个材料。

下面是武器

我现在4级，拿完滑翔伞，任务做到叫我去鱼眼餐厅?

4级武器大概也就80伤左右?我感觉300伤武器如同砍瓜切菜。

下面是装备