消逝的光芒2市中心有哪些强力的武器 市中心区箱子怎么找

消逝的光芒2在市中心区域中有不少好用装备，还有很多箱子可以获得，那么消逝的光芒2市中心装备怎么获得？一起来看看吧。
大概在地图最下面，全是水的位置好多箱子。
4个红点是抑制器箱子的位置，不需要开锁。
其他伞标的箱子需要开锁。
还有零零散散蓝色箱子带两个背包在房子上面就不标了。
另外伞标的箱子好像不出升级滑翔伞那个材料。
下面是武器
4级武器大概也就80伤左右?我感觉300伤武器如同砍瓜切菜。
下面是装备
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