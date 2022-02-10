师父武术神童成就怎么解锁 怎么减少死亡次数

2022-02-10 09:14:47 来源：互联网 编辑：佚名

师父武术神童是游戏中的成就之一，这个成就可能是最难达成的奖杯，那么师父武术神童成就怎么做？下面就为大家介绍一下。

师父武术神童成就攻略

此奖杯很有可能是白金路上解锁的最后一个奖杯。初始年龄为20岁，每次死亡所增加年龄数都会+1，也就是说死1次会变为21岁，死2次会变为23岁，死3次会变为26岁，以此类推。

推荐使用格挡和扫腿(左摇杆上/下+△)连招，扫腿会使大多数敌人倒地，然后按住【○键】可以攻击倒地的敌人。此外，当首次挑战一个任务时，部分区域是无法前往的，但通关之后再重玩时这些区域就都解锁了，因此建议通关后再重玩任务，有助于开发更加简便的过关路线，有助于减少死亡次数。

当然也可以通过优先解锁永久技能来降低此奖杯的难度，为此可能需要多玩几个周目。

通过任务选择来重玩关卡也会更新下一个任务的初始年龄。例如，假如第一次玩任务1时是以30岁完成的，然后任务2也会以30岁的状态开始;如果重玩任务1，并在24岁时完成了，那么之后的任务2则会以24岁的状态开始。每个任务都是如此。