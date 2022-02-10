消逝的光芒2跑酷经验怎么刷 夜行者药剂怎么获得

2022-02-10 09:08:41 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2玩家跑酷等级高就能解锁很多跑酷技能，游戏中有刷跑酷经验的方法，那么消逝的光芒2跑酷经验在哪里刷？一起来看看吧。

消逝的光芒2跑酷经验速刷方法

前期准备

1.学习跑酷技能“远跳”，这个技能在前期就能轻松解锁。

2.推荐携带药物、免疫增强剂、紫外线灯和燃烧瓶，遇到突发情况时可以及时应对。

3.穿上能够增加跑酷经验值的装备。

4.如果你购买的是终极版，那么就可以获得夜行者药剂，使用后，在夜间会有2小时(游戏内时间)的经验值翻倍奖励。

在安全区内，艾登的藏身处就能拿到夜行者药剂。

跑酷位置

来到旧维勒多，赫德菲尔德和三一的交界处，位置如下图。在这两个屋顶之间来回跳就可以了。

方法

方法1(简单)：到了晚上之后出门跑酷，夜晚结束后就能获得2倍的经验值奖励，不用触发追逐，这样比较安全。

方法2(困难)：先在上述位置附近找找狂嚎者，惊动它们并触发追逐，然后立刻回到屋顶上开始跑酷。追逐等级越高，经验值奖励倍数就越高。但这样做比较危险。

追逐等级1：不会影响到经验奖励倍数(会保持在2倍)，和没触发追逐时一样。

追逐等级2：经验奖励倍数提升至3倍。

追逐等级3：经验奖励倍数提升至4倍。而且要注意，此阶段至少会出现一只夜魔，提高警惕，并时刻准备好使用上述道具。

追逐等级4：经验奖励倍数提升至5被。此阶段会出现更多夜魔。

如果远跳的速度够快，那么AI控制的僵尸短时间内可能反应不过来，它们会长时间停在原地，不会发动攻击。

跑酷奖励结算后，一定赶快跑到最近的紫外线灯照射区或安全区，否则被僵尸打死会失去所有的经验