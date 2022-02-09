师父环境机制是什么 怎么利用周围环境打架

2022-02-09 09:20:02 来源：互联网 编辑：佚名

师父游戏中玩家在和敌人打架时，可以通过周围环境来战斗，比如使用各种物品来即兴操作，那么师傅周围环境怎么利用？一起来看看吧。

师父环境利用机制介绍

环境利用这一点指的是场景中存在着大量可以作为武器使用的物体，比如瓶子、水管、木板等，这种“即兴”的武器获取和使用的趣味性体现在。

首先武器是可能自然的包含在环境中的，比如“贫民窟”的BOSS战中，当进入P2的竹林之后，BOSS用刀砍断竹子是可以给你提供一把竹棒作为武器的(需要在特定位置)。

其次武器有一些“即兴”操作的空间，比如你可以把武器对着敌人投掷，也可以接住敌人扔过来的武器(需要学习相关的技能)，又比如你可以用脚把附近的物体踢向敌人。

总而言之，这种与“环境”中物体的融合为战斗添加了很好的“佐料”，让趣味性与操作性都有不错的增强。