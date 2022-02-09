消逝的光芒2怎么刷钱 消逝的光芒2在哪刷战利品

2022-02-09 09:15:22 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2战利品是非常重要的道具，游戏中有和可以无限刷钱和战利品的位置，下面就为大家分享消逝的光芒2无限刷钱和战利品的方法。

消逝的光芒2刷钱和战利品方法

位于旧维勒多的西部，一个地铁站，白天里面全是两级疫魔和夜魔，等级高一点后可以来这里用紫外线灯闪瞎他们然后蛮牛冲撞全部创死，出来还有一个哨站，要是你的治安者建筑点出了电击陷阱，还可以把他们引进去然后一网打尽，可以刷钱。

不过有一点需要注意，等级再低夜魔也是夜魔，千万不要给扑倒了，七级都能被他扑掉一半血