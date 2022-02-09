师父年龄上限了会怎么样 不能重生了怎么办

师父游戏中玩家操控的角色死亡后可以复活，但是每一次复活都会增加一定年龄，年龄上限就无法复活了，那么师父不能复活了会怎么样？一起来看看吧。
死亡并不是游戏的结束，只有玩家到不能重生为止才是真正的游戏结束。
你会在达到此关卡时最年轻的年龄重新开始。
之前冲关期间解锁的技能和升级会丢失，但线索板上的所有物品和情报，以及已永久解锁的技能会保留。
每次死亡后，吊坠都会增加其死亡计数器。
然后，当你复活时，你会增加相同的年龄，随着年岁的增长，吊坠逐渐失去其力量，硬币最终破裂。
如果没有硬币了，你就不能复活，下一次死亡将导致游戏结束。
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师父游戏中玩家操控的角色死亡后可以复活，但是每一次复活都会增加一定年龄，年龄上限就无法复活了，那么师父不能复活了会怎么样？一起来看看吧。师父重生机制介绍死亡并不是游戏的结束，只有玩家到不能重生为止才是真正的游戏结束。在游戏结束或放弃后，你可以从已解锁的关卡中选择一关开始。你会在达到此关卡时最年轻的年
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