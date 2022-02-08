消逝的光芒2有没有枪 消逝的光芒2远程武器有哪些

2022-02-08 09:23:42 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2游戏已经发售，不少玩家玩了半天在游戏中都没找到枪械，那么消逝的光芒2有枪械吗？下面就为大家介绍一下。

消逝的光芒2远程武器介绍

有枪，但是很弱，估计被弱化了。游戏中主打近战或者弓。而且数量很少，需要自制。

说是有手工土喷，弓箭或者弩，现代枪械没有，这游戏就是有枪也不好用。

一代也就那几种枪，手感也一般。后续dlc出了一堆枪，实际上好多都是玩具。

二代设定是没有制作枪的条件了，好像只有几个很简易的枪，二代基本上是冷兵器格斗。

本作故事发生的时间段是全球爆发末日灾难的15年后，算上哈兰市是20年，有价值的物品几乎被掠夺殆尽，已经没有商店购买新的武器了，大家只能自己拾荒，收集材料才能制作装备。

官方为了这设定，以现代黑暗纪元为核心设计概念，在这种毫无法律的时代，从零开始构想了十几种武器类别，目前武器已经超过了两百多种，这些武器的制作灵感都是从农业用品、工地用品，以及军用品商店实地考察后得到的，甚至垃圾场里也去翻过，只做这些武器的材料都是从日常生活中获取的，简单来说就是掠夺来的武器，可以一眼就看出是大街上材料拼凑而成的。