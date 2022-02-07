暖雪狂雪难度怎么玩 狂雪难度用什么流派

2022-02-08 09:18:54 来源：互联网 编辑：佚名

暖雪狂雪难度是游戏中的最高难度，在这个难度下敌人的伤害和血量都非常恐怖，那么暖雪狂雪难度怎么通关？一起来看看吧。

暖雪狂雪难度通关流派推荐

火毒闪避流

酒2(醉歌)

1号位：醉酒酿

2号位：青龙魂(可换龙印或任何加飞剑伤火焰伤的，有啥拿啥)

3号位：三色(同2号位，加火焰伤或飞剑伤的都可以)

4号位：火硝石(核心)

武器：最好流火，专武也行

特点：这一套就是高容错，醉酒酿40%闪避加上有个20%闪避的技能，基本就是站撸，而且也不需要啥操作，全程右键就行，连收剑都不用点。不入魔打将军1:13秒，皇帝2:10秒。

打法核心：开局需要刷个火硝石就可以全程右键了，秘籍选毒酒秘籍，这个毒吃飞剑伤，全伤，火焰伤，所以要比其他职业叠的高，秘籍就看哪个加的多选哪个。

玄武砍皇流

剑2(无影)

1号位: 血灵芝(可换任意加伤核心)

2号位: 玄武(核心)

3号位：随便

4号位：朱雀(可换白虎或者任何增加防御的)

武器：最好太祖，专武也行

特点：全程站撸，因为有玄武2的防御转攻击，所以堆防御的收益很大。加上剑2天生10%防御和大量的防御秘籍，所以就是高攻高防。后期一刀十五万，触发特效啥的就是30万，砍将军20秒，皇帝1分钟(包含转阶段动画)

打法核心： 开局需刷橙色玄武，然后就可以随便砍了，其他的有啥带啥，1号位血灵芝理论上收益最大，没有的话憎恨这种加全伤的也可以拿。4号位受益最大的是朱雀，后期基本20+%的防。秘籍如果带太祖的话就优先8个通用，然后神勇和不动收益很大。

裸日天

无量2(贯日)

1号位：机关外壳

2号位：无(橙色墨火结晶)

3号位：踏风草(核心)

4号位：无

武器：太祖(专武也可以)

秘籍：需裸衣入魔

特点：这套其实可以适用于大部分职业，只是贯日更契合，而且因为远程的原因，入魔后不容易猝死。踏风+外壳可以保证全程25%的盾和无敌的效果，大幅度增加生存能力。但因为第一章必须拿到裸衣或者入魔，所以脸黑慎入。后期一炮七八万，触发倍伤特效都是10+而且还有白字。

打法：开局需刷橙色踏风草保证全程贯日状态，第二章前必须拿到裸衣或入魔的秘籍(一个就行)，不然第二章就特别难受，没拿到建议重开。入魔后基本看不见怪就全清了。

拿到裸衣之后只留踏风草和机关外壳(1号位没有可以用跌打草，憎恨之心，醉酒酿代替)，后期2号位可以带墨火。秘籍除了不动如山其他的通用橙有了就拿，其他所有伤>飞剑>任意通用。

因为不需求圣物，所以攒钱特别快，可以拿来刷新武器，这版本太祖掉率很高，有了就拿然后打造就行了