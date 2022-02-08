消逝的光芒2兵营区域高楼保险箱密码是多少 兵营区域高楼保险箱怎么打开

消逝的光芒2游戏已经发售，不少玩家玩了半天在游戏中都没找到枪械，那么消逝的光芒2有枪械吗？下面就为大家介绍一下。消逝的光芒2远程武器介绍有枪，但是很弱，估计被弱化了。游戏中主打近战或者弓。而且数量很少，需要自制。说是有手工土喷，弓箭或者弩，现代枪械没有，这游戏就是有枪也不好用。一代也就那几种枪，手感

2022-02-08 | 0