消逝的光芒2骑兵刃在哪领 骑兵刃怎么获得

2022-02-08 09:04:36 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2骑兵刃是一把很强力的近战武器，伤害很耐久都很不错，玩家能在官网注册绑定领取，下面就为大家分享消逝的光芒2骑兵刃的领取方法。

消逝的光芒2骑兵刃领取方法

点击游戏主界面左下角的方框。

手机扫描二维码，或者pc端打开链接https://techlandgg.com/dashboard。(网站不是很稳定，大部分时间可以裸连，偶尔抽风的话，用加速器试试)

输入邮箱地址注册新账户。

注册完账号后，点击头像查看账户信息。

必须先绑定你用于购买《消逝的光芒2》游戏的平台，我绑定的是第一个即Steam，绑定成功后图标上会打钩。

绑定了平台后，网站主页就能看到“骑兵刃”的领取提示。

或者在通知里找到奖励领取。

点击领取奖励后，可能需要过很长时间，再进游戏才会有提示。我是等了一两天才出来。

完成序章后，在安全屋的储物箱(玩家仓库)中，附件内容里可找到奖励，点击兑换。

换后，在库存里就能看到骑兵刃了，添加进背包即可。伤害和耐久度都非常可观，对初期很有用。