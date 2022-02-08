消逝的光芒2骑兵刃在哪领 骑兵刃怎么获得

消逝的光芒2骑兵刃是一把很强力的近战武器，伤害很耐久都很不错，玩家能在官网注册绑定领取，下面就为大家分享消逝的光芒2骑兵刃的领取方法。
点击游戏主界面左下角的方框。
手机扫描二维码，或者pc端打开链接https://techlandgg.com/dashboard。(网站不是很稳定，大部分时间可以裸连，偶尔抽风的话，用加速器试试)
输入邮箱地址注册新账户。
注册完账号后，点击头像查看账户信息。
必须先绑定你用于购买《消逝的光芒2》游戏的平台，我绑定的是第一个即Steam，绑定成功后图标上会打钩。
绑定了平台后，网站主页就能看到“骑兵刃”的领取提示。
或者在通知里找到奖励领取。
点击领取奖励后，可能需要过很长时间，再进游戏才会有提示。我是等了一两天才出来。
完成序章后，在安全屋的储物箱(玩家仓库)中，附件内容里可找到奖励，点击兑换。
换后，在库存里就能看到骑兵刃了，添加进背包即可。伤害和耐久度都非常可观，对初期很有用。
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