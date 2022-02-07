消逝的光芒2游戏打不开怎么办 游戏无法启动怎么解决

2022-02-07 09:12:35 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2已经正式发售了，很多玩家都已经入手，不过有不少玩家都出现了无法启动游戏的情况，下面就为大家分享消逝的光芒2游戏无法启动的处理方法。

消逝的光芒2游戏无法启动处理方法

在将视频设置从 Directx 11 切换到 Directx 12 时，可能会发生以下情况：重新启动游戏后，它只是无休止地运行。问题的解决方法很简单。

为了重新开始游戏，我们不需要卸载游戏或检查文件的完整性。我们只需要通过删除文件来重置设置。

我们进入文档，我们打开游戏的根目录找到文件夹 Dying light 2 / settings。

然后删除 video.scr 文件并开始游戏就可以了。