消逝的光芒2哈肯要不要救 杀了哈肯会影响结局吗

2022-02-07 08:50:32 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒2哈肯是游戏中的以为重要NPC，在剧情中玩家可以选择杀死或者拯救哈肯，那么消逝的光芒2杀死哈肯会不会影响结局？一起来看看吧。

消逝的光芒2杀了 哈肯 会怎么样

游戏中如果您在“革命”任务中帮助了哈肯，夜行者会要求您与他见面。

这里会有一场战斗，因为无论你选择什么对话选项，你都不会错过这场战斗。一段时间后，原来的那个同伴还活着。当拉万进入教堂时，您可以选择：

选择1——让她杀了哈肯

如果选择了这个你就无法达成美好的结局了，因为拉万会为此感到难过，而哈肯本人不会在最后的主要任务中救她。

选择2——拯救哈肯

通过拯救哈肯，拉万会成为一名夜行者，并与艾登一起离开城市。

如果这里选择不杀哈肯后面拉万会被哈肯救下。