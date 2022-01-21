从军步兵新手怎么玩 步兵选什么武器

2022-01-21 09:22:02 来源：互联网 编辑：佚名

从军步兵是游戏中基础的单位，能使用多种武器装备，比较全能，那么从军步兵武器怎么选？下面就为大家介绍一下。

从军步兵玩法分享

除了步枪小队，大部分小队在初始状态，步兵都是重要的组成部分，也是基础的战斗单位。步兵的主要武器包括栓动步枪、半自动和自动步枪(可切换射击模式)。

游戏里的栓动步枪属于弱势武器，一般条件具备时就尽早换掉。但练好栓动步枪的射击本领，对后续技术及意识的提升有很大帮助。使用栓动步枪，个人感觉最重要的是控制好节奏——移动和射击的节奏。观察、瞄准、射击、移动、上膛、再观察、再瞄准2-3秒一个时间单位不停重复动作。

熟练之后，手感和节奏会缩减为瞄准、射击、移动、上膛、再射击，效率提升约40%。远距离可以压制/歼灭敌人的火力点，对团队的贡献不输于其他进阶武器。

使用栓动步枪需要注意一点：机匣内的子弹没有打完的话，只能1颗1颗地装弹。

半自动步枪和全自动步枪个人觉得是很好的控场武器，射击视野开阔、火力持续、近/中/远距离都可以进行有效的瞄准射击。

除了装备步枪队，半自动和全自动步枪也是其他特殊兵种的首选主武器，例如反坦克兵、迫击炮兵等。使用全自动步枪时，注意按“H”键可以切换半自动/全自动两种射击模式。

此外，所有的弹匣武器，换弹后是不会自动用剩余子弹填满弹匣的，也就是你卸下一个只剩1发子弹的弹匣，下次再装上去的时候，里面还是1发子弹。