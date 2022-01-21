从军冲锋枪手怎么玩 冲锋兵带什么装备

2022-01-21 09:11:23 来源：互联网 编辑：佚名

从军冲锋枪手是游戏中的强力兵种之一，遍打遍突进再战场中的作用很大，那么从军冲锋枪手战局怎么打？一起来看看吧。

从军冲锋枪手玩法介绍

目前的雪地任务的几个地图，都包含了大量建筑内、堑壕、密林之类的战斗环境，这就给了冲锋枪大显神威的好机会。

游戏里冲锋枪最重要的就是弹匣容量和射速，其次才是精度和威力。目前测试阶段红方可以通过抽卡很快获得满星71发弹鼓的QQE51。

正常升级也只需要升到11级便可以解锁同样弹鼓的QQE45/49。实战中这种优势很大，50米距离点射，边打边突击，随着距离接近逐步将连射和点射混用，直至消灭敌人。

室内场景更不必多说了，简直天生下凡。

一个小经验，游戏机制中枪后会倒地(打绷带)，这时就先不要管他，克服一直扫射直到把人打死的冲动，立即调转枪口攻击敌方小队的其他成员。