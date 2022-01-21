足球经理2022中路突进战术怎么使用 中路突进战术

2022-01-21 09:04:23 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022在比赛中玩家能运用到各种战术，其中有个中路突进战术很实用，那么中路突进战术怎么玩？下面就为大家介绍一下。

足球经理2022中路突进战术介绍

最后解决问题的永远是靠中路，即使是现在最流行的边锋战术，你最后也要通过内切或者传中回到中路得分。

所以，战术构筑的基础，由你的中路进攻核心队员自身特点决定的。比如我对一高一快的偏爱，就决定了进攻的两大手段：

直传身后找快马和边路起球找高佬，其实玩FM的，都是对足球有自身理解的球迷，一定有你喜欢的进攻方式。

然而不幸的是，这代的FM，削弱了直接突破过人的效率，21屡见不鲜的马拉多纳式连过5人的惊天进球基本绝迹，甚至一对一的中路成功突破成功率都近乎为零，这是跟21最大的不同，也是本作防反战术有价值的前提。

像21那样一突一个准，连续的单点防守失败直接让任何防守都没有意义。