严阵以待激进射手模式怎么玩 激进射手模式怎么过关

2022-01-21 08:57:12 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待激进射手是一种的一种特殊模式，在这个模式下没有规则限制，玩家可以随意开火，下面就为大家分析严阵以待激进射手模式的玩法。

严阵以待激进射手模式玩法介绍

激进射手

本模式会有两位激进射手在地图中寻找并杀死平民，本模式需要玩家以最快速度突入并消灭或逮捕射手。本模式的交战规则无限制，在其明显投降之前都可以击毙。

本模式非常的困难，激进射手的刷新位置决定了玩家是否能够成功，平民数量很多并且分布全图的性质导致了任务的困难。

本模式的两大特性：

1. 激进射手在开局时不会有任何动作(即便人质在旁边)，过了一段时间后才会击杀人质，寻找人质

2. 在激进射手静默阶段如果玩家开火或者做出任何“打草惊蛇”的举动都会激活激进射手

过关方法：建议携带轻甲和防毒面具，本模式几乎没有拌雷，建议各位警察快速突入勇cs催泪瓦斯覆盖控制区域，尽量分成两组突入地图不同的区域，先找匪徒，确认击毙/逮捕两个匪徒之后再去找平民。推荐使用豆袋枪。