足球经理2022阶段战术怎么使用 每个阶级战术怎么设置

2022-01-20 09:28:53 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中战术分为多种阶级，每个阶级的战术都需要玩家设置，这样能让比赛赢得更轻松，下面就为大家分享足球经理2022阶段战术设置方法。

足球经理2022阶段战术设置方法

短传为主，节奏很慢，多穿空挡，边后卫套边插上边后卫逆足就肋部插上，自由发挥，不设进攻方向，让组织核心自己决定，进攻宽度最宽。

转换阶段，立即反抢，立即反击。门将传球找后卫，门将尽量短传。

无球阶段，防线拉高一格，遭遇线拉高一格，盯人，废了他们，紧逼。

还有就是把除了组织核心以外的球员都选短传。

当然，有时也需要根据对手的战术，本方人员的特点调整，比如尤文左路，C罗和桑德罗就是左侧肋部插上比较有效，因为桑德罗有一个属性是插入禁区，球员有这个属性，那这个战术才能完成，现实中也是这样的，C罗和桑德罗配合比科斯塔和桑德罗要好，因为两个巴西人都是喜欢纵向进攻的