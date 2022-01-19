足球经理2022战术心态怎么控制 战术心态怎么使用

2022-01-20 09:16:18 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中战术心态能够影响到球队的战术决策，控制的好能在比赛中发挥巨大的作用，下面就为大家分享足球经理2022战术心态控制方法。

足球经理2022战术心态控制方法

这个游戏心态就像剪刀石头布，进攻和防守心态克控制心态，控制心态克反击心态和全力进攻心态，反击心态克进攻和防守心态。

对手开局的心态可以看对手主教练的习惯，进攻型的主场开局都是进攻心态，客场反击心态。

攻守平衡的主教练，主场控制心态，客场防守心态。

所以打进攻型教练开场就反击心态，打攻守平衡的教练就改成防守心态。