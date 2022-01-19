神界原罪2怎么偷东西 装备怎么偷窃

2022-01-20 09:12:32 来源：互联网 编辑：佚名

神界原罪2的游戏性非常自由，玩家除了通过购买、杀敌来获得装备，还能够偷窃获得，下面就为大家分享神界原罪2偷窃方法。

神界原罪2偷窃方法

1、偷窃装备：

要注意的是偷窃手套的选项一定要抓现行用敏捷说服才会有偷窃属性，或者直接偷也行。一般来说到了浮木镇就可以把偷窃加到8点左右，此时就可以放手尽情的偷了。此外要注意的就是偷窃技能每多一点，偷窃上限会高出很多很多。

此外我们还需要金字塔，就在复仇女神号房间里。

2、偷窃思路：

许多人偷窃都是直接偷，其实是不经济的，最好的方法是先找交易和好感度比较高的(一般为主角)去商人那边以低价将能买的东西都买了，然后再潜行去偷，这样的好处就是减少偷窃重量和价值，最最最重要的就是偷得快，减少失误率，最后将商人的金币全偷掉，因为金币是没有重量的!

3、偷窃技巧：

最常用的是先将一个金字塔交给队友，自己留一个，然后与商人对话，控制队友潜行去偷，偷完之后让队友赶紧溜的远远的，然后切回来结束对话，立马使用金字塔逃离现场，金字塔可以放到快捷栏，方便又安全。这是最简单的方法没难度。

一般来说难偷的都是现场普遍人多且会乱动，最最最经典的就是浮木镇广场，这就要考验我们的偷窃技巧了。