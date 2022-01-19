足球经理2022临场状态怎么用 临场状态怎么调整

2022-01-20 09:07:05 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022临场状态是游戏中球员比赛出现状态，出现负面状态对比赛有很大影响，那么足球经理2022临场状态怎么控制？一起来看看吧。

足球经理2022临场状态控制方法

先撇开黄牌变红牌的危险，黄牌最直接的影响是降低该球员的防守强度，特别是中后场球员，除非该球员表现分很高，否则相同体能条件下优先会把换人名额给已经背黄牌的防守队员，保证该位置足够的防守强度。

谁吃黄牌必然打开“抢断别太凶”开关加喊一嗓子“冷静点，别吃牌”，所以我很不爱用抢球机器，容易吃牌，吃牌了还不能打开“抢断别太凶”。

综合数据体现的是你球队的整体实力和战术的整体强度，而关键传球是跟敌我球员的临场状态有很大关系的，所以只适用于临场调整。

比如你这场中路前腰状态爆表，直塞身后制造了N个单刀球大比分获胜，不代表你战术“多走中路”在大多数比赛里是有效的。

所以如果你是想打造一个懒人战术的话看综合数据指标制订，和调整战术比用威胁球视图要靠谱，也符合你自己的个人感受。