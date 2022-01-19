足球经理2022无锋战术怎么使用 新手无锋战术怎么玩

2022-01-19 09:33:33 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022无锋战术是一个非常适合新手的战术，对球员的要求不是很高，在前期很好用，下面就为大家分享足球经理2022无锋战术玩法。

足球经理2022无锋战术玩法分享

对边锋和中锋的要求大大降低，主要交由进攻型中场来解决战斗。对于4141而言，不打出前场压迫的力度和气势就是失败。同样的控球战术下，相较于433而言，4141增加了更多的长传。

边前卫属性降低，采用边中结合打法，边路的开阔地带可留给边后卫，中路配合力度增强，后腰需要全能，具有一定出球能力。

不过中场容错率低，一旦被对手遏制，将毫无优势，但一般只出现在队员状态极差的情况下。边路缺失严重。