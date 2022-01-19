从军高级小队有什么用 高级小队怎么玩

2022-01-19 09:22:17 来源：互联网 编辑：佚名

从军高级小队是游戏中的强力兵种，能因对大多数的复杂情况，战斗能力也更强，下面就为大家介绍从军高级小队的作用。

从军高级小队作用介绍

1、没有分房保护，没有br评分，一个小队要考虑在战役中面对不同兵种不同等级烈度的冲突考验。

2、一些战役通过肝经验可以免费解锁的载具小队总数有限，有的在过去版本只有一队坦克兵，在进入战斗后需要从解锁的两三种载具中只能提前选择一种载具驾驶。而高级载具小队自然是额外的编制，战术灵活度上选择更多。拥有三队同类载具意味着你可以一直使用队伍的一个载具人口进行战斗，例：三坦克、三战机编队。

3、高级小队都是固定的+50%收益率，收益基本盘便取决于在战场上的基础得分，不同兵科效率自然不同，这自然对希望获得更多战役全体经验的人来说影响颇大。

4、不少“高级”小队更多的是对战役历史完整性的娱乐补充，并不是战役一般小队的“高级”替代，强度未必过剩，更多靠情怀。

5、自然也有部分高级小队借鉴了隔壁战舰世界的思路，发挥多兵科游戏特点，一个小队缝合了各种特殊兵种，变成娱乐性和强度并存的实战性能很强的高级小队。