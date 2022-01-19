足球经理2022球员速度怎么练 速度属性怎么提升

2022-01-19 09:14:00 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中速度是球员的重要属性，球员的速度越快在比赛中的又是越大，那么足球经理2022专门训练球员的速度，一起来看看吧。

足球经理2022球员速度训练方法

如果真想练速度，推荐最好的方法每周1-2次“一般”训练里的“身体”同时给球员自己的个人训练重点点开“速度”，是最安全且测试行之有效的提升双速的办法。

因为身体属性本来就少，分配到耐力灵活平衡弹跳强壮上也不亏，反正多排上，总会分配到双速。涨耐力或强壮弹跳平衡最快的方法还是直接在“身体”分类里练“耐力”或“对抗”同时点开对应的个人训练重点，加得特别快，受伤几率也可以接受。

另外身体素质训练最好是安排在赛季开始前准备期集中练，属性涨得快不说，最重要是涨上去以后只要有比赛打就掉不下来。

赛季过程中，如果赛程密集，身体训练会让体能和疲劳度吃不消，就在一周只有一场比赛要打的时候安排身体训练相关科目。

平时有限的训练时间都要留给战术性和技术性训练，想认真练人就不要玩英超，赛程密集太坑了，比赛占一天，赛前要节约体能占一天，赛后恢复又是一天。

除了守门员训练别的啥也不敢安排怕伤病，因为比赛完只有守门员体能是满的，一周双赛多了的话，基本啥系统性训练也安排不了，只能先保证成绩再说。