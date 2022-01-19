足球经理2022球员技术怎么提高 球员技术属性怎么练

2022-01-19 09:09:07 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022技术是球员的重要属性值一，球员的技术越高在比赛中的优势越大，那么足球经理2022专门训练球员的技术？一起来看看吧。

足球经理2022球员技术提升方法

技术属性相对简单，主要技巧在于球员分组。

比如你想集中提升中后场的传控水平对抗电脑的凶狠抢断跟压迫战术，直接把所有人除前锋和门将都扔到防守小组，然后练技术训练里的“后场发动”和攻击训练里的“进攻套边”了，这俩给防守组除了射门啥都加。

然后想多增加某个球员的某个专项技术点开对应的个人训练(例如训练传中或者控球或者传球等等)就行。

其实简单说就是去点开那些训练内容，能加属性范围越少的针对性效果越明显。

比如我前锋镇定不行老踢飞单刀，就把他们不管点球属性好坏全设成点球手，球队最多允许设置22个点球手，怎么都够用了，然后疯狂加练点球，因为点球第一优先度60%只给点球手们加点球和镇定属性。