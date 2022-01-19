从军突击炸药包战术怎么玩 突击炸药包战术好用吗

2022-01-19 09:02:52 来源：互联网 编辑：佚名

从军游戏中有很多奇奇怪怪的战术，其中有个突击炸药包娱乐性很强，也非常适合新手，那么从军突击炸药包战术怎么用？一起来看看吧。

从军突击炸药包战术玩法分享

炸药包突击这个战术可以完美抵消各种武器上的优势，推荐萌新主要使用。具体就是练步兵9人队每人塞3个炸药包，没有大手榴弹包就带两个。

然后了解一下快速投掷，一个扔完一个扔，进攻防守都很合适，而且这个战术可以用到炸药包削弱为止，投掷物真的很重要，不仅仅是炸药包炸坦克。

燃烧瓶可以让你在不短的时间把路堵死，有机会喘息，或者去绕侧面操作更多，而烟就不说了，封视野必备，能让你过马路只活2个，变成过马路只掉2个，其重要性不言自明。