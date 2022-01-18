彩虹六号异种新手怎么玩 萌新怎么快速上手

2022-01-18 09:39:55 来源：互联网 编辑：佚名

彩虹六号异种和前作围攻不同，这一作玩家将面对的时外星生物的威胁，新的玩法让不少玩家一头雾水，下面就为大家分享彩虹六号异种新手入门攻略。

彩虹六号异种新手入门技巧

作为一款FPS游戏，听声辩位是非常重要的技能，游戏中玩家可以在设置——声音——动态范围调整声音模式。

最先手设置为电视或者夜间模式，这样声音更为清楚，而且位置比较准确，高传真影响下声音虽然最大，但是位置却不太准确。

新手玩家在玩这款游戏的时候走位也是非常重要的，如果有条件的话，建议大家提前绘制游戏地图让你更清晰有序的走位方位，以便来达成游戏的胜利。