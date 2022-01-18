极限竞速地平线5变速箱怎么改装 怎么调校变速箱

2022-01-18 09:22:24 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5变速箱是赛车中非常重要的部件，玩家能调校变速箱为赛车增加速度，那么极限竞速地平线5变速箱怎么调整？一起来看看吧。

极限竞速地平线5变速箱调校方法

主要是尽量保持发动机在高功率区间，因为无法像手动档控制发动机在高功率区间多留一会，另外档位多的时候刹车降档也会更激进，减小与手动档可以快速降档的差距。

当然总体还是会不如手动档，但是在自动挡内相比，还是档位多点好。档位多的变速箱比较重，这个从车轮毂上减回来就好了。

S1这个级别，发动机主要是两个选择，racing v12，或者一个缸数少的+离心加速，这两个从点数价值来说差不多，racing v12可能略好一点点，但好得不多。其他什么涡轮之类的，都不如离心加速，没得选了才选。

轮胎(热熔vs半热熔)，前导流板，刹车这三个分数经常差不多，经过很多测试，重要性 轮胎>前导流板>刹车，所以三选一或者三选二的时候你知道怎么选了。

弹簧悬挂必解锁(反正我都解锁)，有时减轻重量会要分，从轮毂上加回去重量就好了。要相信自己能调出比原厂好的参数。

车重减轻必上，后导流板不要分，必上，前胎宽度性价比很差大多不用考虑，后胎胎宽不要分，上;后轮轮距也上，前轮轮距有时会要1分，最后再决定上不上。

差速器、防倾杆这些不要分的必上，发动机选项里同时加马力减车重的优先上，只加马力可以和轮毂等其他车重减轻方法在最后做取舍，基本到了这一步差别也不大了。