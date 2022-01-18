足球经理2022怎么给球员指令 怎么命令球员

2022-01-18 09:17:15 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022玩家在进行球赛时，需要玩家不断向球员发送指令，并指挥他们使用个战术，那么足球经理2022指令怎么使用？一起来看看吧。

足球经理2022指令使用方法

虽然留意心态很重要，但有时其实是球队指令让球员产生了疑惑，从而导向相反的结果。一个常见的错误就是告诉守门员尽量短传，但同时又设置了其他与之相矛盾的指令(比如没有设置防守区域短传出球)，导致即使是最好的守门员也会倒向大脚开球。因此，让守门员自己选择传球的长度可能会更好。

但是，还有另一种方法限制他们把球踢过您的后防线直接踢向前场的倾向。要告诉守门员把球出给中后卫。这会让他的传球选项更加开放，把短传和偶尔的中长传球结合起来。而且，这能让你确保守门员的目标基本上是中后卫。

当然，有时所有三个中后卫都会在接球范围之外。这就是为什么要加上防守区域短传出球。这个指令对于从后方组织攻势而言必不可少。

这是因为它会命令你的中后卫和有防守职责的中场球员后撤到禁区，从而让他们有更多的机会接到守门员开出的短传。虽然拖后后腰已经默认后撤了，这个指令会让他们更加频繁地这么做。

“防守区域短传出球”有另外一个更加有进攻性的作用。通过在控球时往后退，中后卫会拉扯对方的中场球员。这在面对一个压迫位置很高的对手时尤其如此。

在这种情况下，当对方中场球员试图压迫您的出球靠边中后卫时，他们总是会在身后露出更多空间，而中场球员就可以利用这个空间。