怪物猎人崛起打不过怎么办 卡关过不去怎么办

怪物猎人崛起最近在steam上发售了，游戏中的难度不小，不少新手玩家都出现卡关打不过的情况，那么怪物猎人崛起卡进度怎么办？一起来看看吧。
一般来说任务狩猎场地都会有另外两只非任务怪物，你可以使用烟雪鼬对其进行诱导至任务怪所在区域。
或者是使用婴啼雏诱引，线偶蛛则是使用后向前喷射蛛丝，击中后可以马上御龙，非任务怪的御龙线很低，你可以对其使用翔虫技能，例如太刀的登龙之类的，一般来说用几个虫技就可以御龙。
它们俩大概率打起来这个时候被压制的那一只怪可以进行御龙，御龙操作不用多说了吧(御龙时进行闪避可以取消后摇马上攻击，用完最后一个翔虫的时候不要马上接攻击，移动一下怪物会马上回复所有翔虫)。当然你也可以不用最后的大招，可以对另一只怪物进行冲撞，冲撞后可以马上进行御龙。
御龙后不可以马上再御龙，CD大概是15分钟左右，两只龙打出来的伤害至少有任务怪的30%血量。
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