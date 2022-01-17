饥荒蜘蛛人韦伯开局怎么玩 蜘蛛人韦伯有什么特点

2022-01-17 09:08:42 来源：互联网 编辑：佚名

饥荒蜘蛛人韦伯是游戏中玩家可控制的角色之一，他的机制非常特殊，不少新手玩家不清除韦伯怎么玩，下面就为大家分享饥荒蜘蛛人韦伯的玩法。

饥荒蜘蛛人韦伯玩法分享

特点介绍

首先，最基础的，蜘蛛人可以给巢穴升级和降级，五个蜘蛛丝升一级，刮刀刮一次降一级，蜘蛛人主要依靠的是蜘蛛，所以蜘蛛巢是蜘蛛人的必备品，而且其他角色处理三级巢出女王十分困难，所以清理蜘蛛森林和蜘蛛矿区的任务基本落到了蜘蛛人身上(温武神除外，姐姐蜘蛛永远的爹)

蜘蛛人最重要的道具:

哨子(想玩好蜘蛛人一定要学会吹哨子)

回旋镖(远程给仇恨，其实也可以不用)

刮胡刀(给蜘蛛巢降级)

蜘蛛巢(刷蜘蛛掉落物，睡觉，攒兵)

开局收集蜘蛛巢

想开局获得大量的蜘蛛巢可以先收集基础物资(一本:背包长矛木甲锤子打包二本)然后寻找蜘蛛森林，可以用出生给的怪物肉先雇佣一些蜘蛛，注意一个怪物肉可以收买三个(当你收买一个蜘蛛时，附近3.5格地皮还有蜘蛛时，都会被收买)当附近有四个蜘蛛的时候，收买三个然后不要用一块肉再单独喂那一个蜘蛛，别浪费怪物肉(可以直接让那三个蜘蛛把那个落单的宰喽)，然后就可以去找其他的蜘蛛内讧了，内讧前最好让背包空出来三个格子，找一只没有被雇佣的蜘蛛，Ctrl键+f强制攻击(因为蜘蛛人跟蜘蛛是有好生物，必须强制攻击)然后迅速摁方向键，打断这个强制攻击(具体操作就是ctrl+f+任意方向键，后面我会把这个操作称为假a)，你收买的蜘蛛会收到你攻击的信号，他们会去打你要攻击的那个蜘蛛，但是你的方向键打断了你要攻击的动作，所以你没有拉到仇恨，这样他们就会打起来，周围的蜘蛛也会全部聚集过来打架，然后站在它们内讧的中间长摁空格等着捡东西就好，最高优先级是怪物肉，因为蜘蛛会吃肉类，先捡怪物肉，内讧的地方最好是在一个空旷点的位置，这样你长摁空格就不会捡到花朵，树枝之类的了，不然很有可能抢不到怪物肉，然后掉了够了十个蜘蛛丝后，收买一些蜘蛛(黄蜘蛛优先后面我会把被雇佣的蜘蛛称为小弟)，把一个蜘蛛巢升级到三级巢，吹哨，把里面的蜘蛛喊出来，然后假a一下三级巢，你的小弟就会去打三级巢，而从蜘蛛巢里出来的蜘蛛也不会你的小弟，当你收买的小弟多了，清理三级巢基本就是两三秒一个，这样你就可以囤积大量的蜘蛛巢了，后面你可以带你这帮小弟去欺负欺负齿轮怪和猪人(如果不把三级巢里的蜘蛛喊出来的话，你雇佣的小弟就会跟蜘蛛打起来，虽然降低了清理蜘蛛巢的效率，会死很多小弟，但是有掉落捡也不错，看自己选择)

护士蜘蛛快速获取

这个非本人原创方法啊，事先说明，是在一个b站up主(半小神)那里学来的，带一个蜘蛛巢十个蜘蛛丝，几个怪物肉，背包，找到一个复活石或者复活图腾，怪物肉装在背包里，然后把蜘蛛巢种在复活石旁边，然后升到三级，打一下蜘蛛巢，让蜘蛛把自己咬死，然后作祟三级巢(解释说明，作祟三级巢有概率直接出女王，如果作祟两三次没出不用怀疑，就是脸黑，多作祟几次就好)，作祟出女王后用复活石复活，然后雇佣一只蜘蛛(女王生的蜘蛛一次只能雇佣一只，所以并非只雇佣一只，能多几只最好，但别太多把女王还没来得及生护士就给秒了)假a一下女王，女王就会进入战斗状态，女王只有战斗状态才有概率出护士蜘蛛，等女王生出来护士蜘蛛后用怪物肉收买护士蜘蛛，然后装包里把女王杀了就好。

战斗时注意事项

凡事掉落肉类和一些可以被蜘蛛吃的资源时(猪皮，犀牛角等)一定要主要使用哨子，本人习惯把哨子放在物品栏一号位(直接摁键盘1吹哨，感觉非常方便)，当蜘蛛把猪人杀死的时候吹哨子(开一些血量显示mod时可以注意血量提前吹哨，免得失误)，这样蜘蛛就不会把肉类和猪皮吃掉，因为当我们吹哨时，蜘蛛会被拉回我们的身边，一定时间内不会自由活动(大约为十秒钟)这段时间蜘蛛不会主动吃肉，就算被打也不会还手，包括你在砸猪人房兔人房时，提前吹个哨，可以避免被吃猪皮兔毛，通过吹哨我们可以避免蜘蛛吃我们的战利品以及面对一些boss打拉扯(由于萌新向，就不讲咋打boss了，b站有教程，推荐半小神，贼强)

蜘蛛的收集

可以在一个靠海的地方(减少蜘蛛活动区域)，种一个蜘蛛巢，用友好装饰可以让周围的蜘蛛都变成友好状态(一级巢半径3.5地皮，二级4，三级5，没记错的话)蜘蛛巢在友好状态会停止生长，并且友好状态的蜘蛛不会主动攻击墙，在友好状态范围内地上扔一个猪皮用四个墙围起来，然后用驱赶盒子解除雇佣，这样蜘蛛就会在周围一直朝猪皮的位置走，而因为友好buff所以不会攻击墙，起到固定蜘蛛的作用，下次要用再雇佣就好(在友好buff内不要攻击蜘蛛或者蜘蛛巢，会导致友好装饰脱落，蜘蛛会进入敌对状态，会让队友暴毙和攻击墙吃猪皮)，或者用雕像加大理石种子卡位(化石也行)，做一个兵工厂，放一些喷吐蜘蛛进去，周围放猪人房，可以收大肉和猪皮(b站视频有教程，搜韦伯兵工厂应该就可以搜到)

蜘蛛巢的移植

离家近但不会让蜘蛛进入家的范围，并且靠海(减少蜘蛛活动区域)，但不要直接沿着海边种，可能会让掉落物掉海里捡不到，种几个蜘蛛巢(视服务器卡不卡而定，别种太多就行3-7个)，然后通过雇佣、假a，让它们内讧，捡东西就好，基本有蜘蛛人的存在家里不会缺吃的和金子(怪物肉换鸟蛋，做饭，鸟蛋还可以换金子)腺体做告白心脏或者回血，蜘蛛丝做帐篷。

当蜘蛛巢三级的时候，你还懒得打，就可以用刮刀，直接给蜘蛛巢降级，还有一个白嫖蜘蛛丝的操作，就是当三级蜘蛛巢还有一分钟出女王的时候，刮一下，变二级，一分钟后它会直接变三级，赚到了蜘蛛丝，还没让蜘蛛巢降级，服务器的话，当自己要退的时候还有人要玩很久的时候，可以直接把蜘蛛巢刮到一级，让它慢慢长吧，或者全清了，让队友自己选择少种几个或者不种，毕竟除了温蒂没有其他角色可以像蜘蛛人这样，随随便便清理蜘蛛。

其他技巧

蜘蛛人去蜘蛛森林就是回老家了，开局清理蜘蛛森林时，完全可以等自己没啥状态的时候去，到了蜘蛛森林内讧，饿了生啃怪物肉，缺血蜘蛛腺，缺血又缺san直接原地做个三级巢，进蜘蛛森林缺状态，出来状态直接满了。

冬季盛宴的话，在蜘蛛巢移植的地方做个圣诞树挂点装饰物，蜘蛛人睡蜘蛛巢也可以睡出来礼物的，冬季盛宴的掉落物还可以添加堆肥桶。玩蜘蛛人真的基本不会担心状态。

有人说蜘蛛人San低(san低还有这好事?影怪来送噩梦燃料了)，萌新嘛，不会打影怪很正常，其实就记得一定要穿个甲，打影怪的话就是先勾引它一下，再打1走1，当你打它一下消失的时候，一定要一直摁f键，因为影怪很有可能直接出现在你脸上，一直摁的话它出现在你脸上也就被你直接打走刷到别的地方，尖嘴和胖子都出现的话先跑，嘴哥跑得快，把嘴哥打跑，再打胖子，别贪刀就好。

带着自己小弟回家的时候，记得提醒一下队友，免得地上有可以吃的资源，被蜘蛛吃了，还有就是当眼骨扔在地上的时候，蜘蛛会打小切，记得吹哨子，让队友把小切带走。