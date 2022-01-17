觅长生叠毒流神通功法怎么搭配 叠毒流神通选什么

2022-01-17 09:00:02 来源：互联网 编辑：佚名

觅长生游戏最近更新增加的不少新的流派玩法，其中叠毒流比较适合新手玩家，下面就为大家分享觅长生叠毒流玩法，一起来看看吧。

觅长生叠毒流神通功法搭配推荐

叠毒流前期生存力捉鸡，武器防具饰品推荐全部叠护盾，叠毒也可以，遇到打不过的就氪玄武，补灵丹什么的。遁速丹一定要吃满，越阶的时候被先制的话基本就无了。

功法金丹前随便吧，想多叠毒拿个青蛇要诀+五毒蚀心绝，觉得不够肉带神玄炼体什么的。神通带引毒咒，寄杖诀，青蛇劲。其他随便 运气术，五行印，五毒摄魂阵，五行颠倒术，大五行阵，聚灵阵什么的都可以。

金丹后选择有点多，我自己的感觉是拿不准的话堆灵气总是没错的。

核心神通五毒咒，前几回合不死后面就无敌的回血神通化血毒掌;同时推荐点出气道灵气上限配合御水诀+滥觞回灵气。

功法可以选择带个血毒经，修炼速度快，配合引毒咒回血前几回合能有限量的增强苟之力。

龙象吞海可有效加强滥觞效果，可选阳春百花诀配合自制4debuff令增加灵气获取，灵纹推荐玄武给自己上至少一层缠绕，配合紫霄功进一步增加灵气获取。

紫阳混元金丹不稳定，元婴了又有更好的选择，不推荐。

木悟道推荐点出噬心，如果是水木金丹或者自己做了纯阳权重衣可以考虑学个鹤喙针，自带水木五行连击的同时消耗只有2费，可以配合缠绕+紫霄功，九冲图集和噬心让对手滞气到生活不能自理。打小怪推荐带裂气斩或者寂灭指。

灵气还不够可以考虑带个真龙九变，每回合开始前清debuff,可以无副作用使用玄灵术，面对同样叠debuff的敌人有更强的苟之力。ps:力竭消不掉，别想了。

元婴以后也就多加个玄清天衍录，苟得住元婴九变就带木系功法加灵气，苟不住就带护罩/减伤，同时考虑霸体。

防具推荐化神时用到的水木权重衣，通木点出来，带太乙玄功这类百分比增伤的功法。九冲图集+鹤喙针来两下直接上三相脱骨诀就行了。